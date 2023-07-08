全球運價大跌 台長榮營收雙降

全球運價大跌衝擊，長榮 海運7日公告6月及上半年營收雙雙較去年同期衰退。物流業者認為，貨櫃運價經過崩跌的壓力測試後，最差情況就在上半年，下半年可望逐漸上揚。法人推估，長榮5、6月營收已開始回穩，7月進入旺季，歐、美線運價有望反彈，營收跟著好轉。

長榮公告6月合併營收221.31億元（台幣，下同，約7億美元），較上月營收減少7.86億元，減幅3.43%，與去年同期比較減少382.04億元，下滑63.3%；累計上半年合併營收1342.11億元，衰退61.19%。

長榮表示，6月出口貨量與平均運價與上月相當，整體而言，營收還是受到北美廠商庫存去化、俄烏戰爭與全球通膨波及影響；隨漸漸步入旺季，預期開學季與後續節日需求貨載可望逐步增加，對海運後市展望維持審慎樂觀看法。

長榮是這波貨櫃輪除息交易填息領頭羊，最高來到112元，填息率達到39%；貨櫃三雄除息行情來得又急又快，出現不少進場搶短浪潮，短線出現過熱走勢，陽明、萬海開始回跌。

長榮股價表現相對出色，昨日收盤108元，上漲1.41%，法人認為，漲勢能否維持還是要看未來運價及運量表現。

台灣最大海運物流業者台驊表示，歐洲知名航商馬士基（Maersk）及達飛 （CMA CGM）宣布7月底前將調整西北歐洲線運價三成，儘管宣示意味大於實際執行，但是也顯示航商除了嚴格執行空白航班措施外，也不願意長期低價承攬貨運，在庫存水平逐漸正常化與船公司對運價的表態，皆有助維持運力供需及運價穩定效果。

台驊指出，依據美國製造業指數（ISM）最新公布內容中，製造業廠商庫存持續下滑至44.0，前期為45.8，終端客戶存貨為46.2，前期51.4，出現明顯滑落，顯示自上游製造商至下游終端消費市場庫存調整皆展現成果。