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全球5G快速發展 用戶11.5億 中國占58%

財經新聞組／綜合報導
全球5G用戶達到11.5億，中國占58%，5G呈現全球快速發展態勢。圖為2022世界數字經濟大會暨第12屆智慧城市與智能經濟博覽會在浙江寧波舉行。（中新社）
全球5G用戶達到11.5億，中國占58%，5G呈現全球快速發展態勢。圖為2022世界數字經濟大會暨第12屆智慧城市與智能經濟博覽會在浙江寧波舉行。（中新社）

中國信息通信研究院5日在2023全球數字經濟大會主論壇上發布的「全球數字經濟白皮書」（白皮書）指出，截至2023年5月，95個國家（地區）的256家網路運營商提供商用5G服務，全球5G人口覆蓋率約30.6%；全球5G用戶達到11.5億，中國占58%，5G呈現全球快速發展態勢。

中新社報導，白皮書顯示，2022年美國、中國、德國、日本、韓國等五個國家的數位經濟總量為31兆美元，數位經濟占GDP比重58%，較2016年提升約11個百分點，數位經濟規模同比增長7.6%，高於GDP增速5.4個百分點。產業數位化持續帶動五個國家數位經濟發展，占數位經濟比重達86.4%，較2016年提升2.1個百分點。

從國別看，2016年至2022年，美國、中國數位經濟持續快速增長，數位經濟規模分別增加6.5兆美元、4.1兆美元；中國數位經濟年均復合增長14.2%，是同期美、中、德、日、韓五國數位經濟總體年均復合增速的1.6倍。

在數位技術與產業方面，白皮書指出，5G呈現全球快速發展態勢。截至2023年5月，95個國家（地區）的256家網路運營商提供商用5G服務，全球5G人口覆蓋率約30.6%；中國建成5G基地台264.6萬個，占全球超過60%；全球5G用戶達到11.5億，中國占58%。全球5G創新應用中產業數位化占比達60.5%，其中工業互聯網融合應用達29.4%。同時，人工智能產業平穩增長，迎來發展突破點。2022年，全球人工智能產業規模4500億美元，同比增長17.3%。

白皮書顯示，數位化轉型正推動產業高端化、智能化、綠色化、融合化發展。在工業體系和製造體系的數位化過程中，新產業形態孕育形成，進而推動全球工業和製造業的重塑。 　　

白皮書對全球數位經濟發展提出展望，預計數位經濟將持續快於世界經濟整體發展；人工智能和5G、6G成為影響發展的重大賦能技術變量；網路安全將向數據安全和數位安全拓展；新型數位規則和全球數位治理格局將加快構建。 　　

2023全球數字經濟大會從7月4日持續至7日，以數據驅動發展智能引領未來為主題，由大陸工業和信息化部、商務部、國家互聯網信息辦公室、中國科學技術協會、北京市人民政府共同主辦。

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