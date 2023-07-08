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中國養老輔具市場規模躍居兆元級 但問題多需改善

財經新聞組／綜合報導
中國養老輔具市場規模躍居兆元級。圖為康復治療師在幫助老人進行康復訓練。（新華社）
中國養老輔具市場規模躍居兆元級。圖為康復治療師在幫助老人進行康復訓練。（新華社）

中國消費者協會（中消協）5日表示，中國養老輔助器具市場規模已躍居兆元人民幣級別，但質量不佳、溢價高、功能雞肋等問題亟待改善，應加快完善消費保障制度。

中新社報導，截至2022年底，中國60歲及以上老年人口約2.8億，占總人口的19.8%，打造更具溫度的養老服務已成為重要課題。近年來，移位機、電動輪椅、爬樓機、助行車等養老輔具在中國逐漸走紅，但產品種類數量相對匱乏，同質化競爭嚴重，相關標準、技術、硬性檢測規定不完善，導致負面聲音層出不窮。 　　

針對這些現象，中消協近期和相關機構對市場上多個養老輔具品類進行綜合評估。評估表明，養老輔具並非越貴越好，低價格依然可以買到高品質產品。個別產品功能為了提高價格刻意添加花俏、雞肋功能（如影音娛樂、藍牙功能等），實用性差，可替代性強，需多留意。此外，產品還存在價格亂象，缺乏保障，使用說明不全，安全警示不完善問題。

中消協表示，養老輔具需要弱化老年人刻板標籤，增強人文關懷屬性。產業內還需推進養老輔具、適老化產品的精細化創新，在製造材料、工藝水平、裝備水平等方面加大科研投入，解決以往產品形式單一、科技含量低、品質低、效果差等問題。 　　

中消協提供的信息顯示，目前中國在養老輔助器具行業標準上仍有大片空白。此外，全球共有6萬餘種適老輔具，日本有4萬種，中國市場上只有2000多種。中消協表示，應加快完善相關養老輔助器具的消費保障制度，為老年消費者提供持續性保障和服務，相關企業也應積極培養專業化人才隊伍。

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