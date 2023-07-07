台積電大功臣 特斯拉有望全自駕 馬斯克喊今年內實現

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克6日表示，特斯拉最快今年稍晚有望實現全自動駕駛。業界分析，特斯拉領先業界達成全自駕電動車界新里程碑，台積電 為其代工的新款全自動輔助駕駛（FSD）晶片扮演「大腦」的關鍵角色，特斯拉全自駕車 勢必引發新一波買氣，挹注台積電車用業務動能強勁。

2023世界人工智慧大會（WAIC）6日在上海揭幕，馬斯克在開幕式以視訊方式現身，釋出以上訊息。

華爾街見聞報導，馬斯克指出，隨著AI科技快速發展，特斯拉今年稍晚有望實現全自駕。他說：「我們已經非常接近完全無人干預的全自動駕駛狀態，已經在美國的道路展開測試，現在很少需要人工干預。」

馬斯克認為，自駕能讓人們駕駛乏味的過程完全消失，汽車使用率也將大幅提升。「我之前也做過許多類似的預測，我承認之前的預測也不完全準確，但是這一次的預測，我覺得是比較接近的。」

馬斯克並預期，未來全球機器人數量會超過人類數量，代替人類完成許多工作，且機器人的生產效率遠遠超過人類，人們需要對這一深刻變化保持謹慎。

據悉，特斯拉能領先業界打造全自駕電動車，台積電是關鍵要角，為特斯拉代工全新FSD晶片，讓電動車的「大腦」更聰明。

台積電向來不對單一客戶與市場傳言置評。不過，先前台積電北美技術論壇時，特斯拉高階主管現身分享與台積電合作的成功案例，已讓業界對兩家公司合作先進晶片的關係深信不疑。