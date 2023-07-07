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中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機

記者黃雅慧／綜合報導
2023世界人工智能大會6日在上海世博中心拉開帷幕。（新華社）
2023世界人工智能大會6日在上海世博中心拉開帷幕。（新華社）

2023世界人工智慧大會（WAIC 2023）6日在上海開幕，中國工信部副部長徐曉蘭在開幕式上致辭表示，中國人工智慧（AI）產業蓬勃發展，核心產業規模已達5000億人民幣（約690億美元）。

徐曉蘭表示，中國AI企業數量超過4300家，在雲算、智算與超算共同發展下，算力規模位居全球第二；5G基地台超過280萬個；推動AI與製造業融合，目前已建成2500多個數位廠房與智慧工廠，縮短研發周期約20.7%，生產效率提升約34.8%，不良品率降低了約27.4%，碳排放減少了約21.2%。

美國電動車企特斯拉首席執行官馬斯克時隔兩年之後再次在WAIC發表言論，他以視訊出席開幕式指出，中國下定決心做的事，一定能做得很好，包括人工智慧（AI）產業。馬斯克並肯定中國人才在AI領域的才幹和貢獻，認為未來中國將擁有非常強大的人工智慧能力。

事實上，雖然馬斯克曾兩次線下參與WAIC，但本次為特斯拉首次參展WAIC，特斯拉展示人形機器人Optimus、Tesla Model Y電動汽車和Dojo計算中心等產品。

澎湃新聞報導，超微執行長蘇姿丰在會上指出，AI技術飛速發展，是技術供應商的「好時機」。她認為，AI普及將特別改寫醫療領域，會起到幫助診斷、疾病預防等關鍵作用。不過她也提醒，在運用AI技術時，要注重知識產權與隱私的保護。

華為輪值董事長胡厚崑演講表示，華為下一個階段將會全力推進AI技術「走深入實」。並預告7日將發布盤古大模型3.0。該模型主要面向千行百業，為生產活動服務、為科研創新服務。支撐400多個業務場景的AI應用落地。

今年大會一大亮點在於有十餘個大模型集體亮相，包括商湯日日新、華為雲盤古大模型、阿里雲通義千問、京東雲言犀大模型、第四範式「式說」大模型、百度文心一言等，參與者將能在會展上與各大模型在會展上進行交流。

WAIC於6日至8日在上海舉辦，主題是「智聯世界 生成未來」。今年為上海連續第六年舉辦。會議結合全球相關領域產官學人士齊聚一堂，包括圖靈獎、諾獎得主，企業主如特斯拉、微軟與超微等共計1400餘名重磅嘉賓參與超過100個論壇。此外，現場並有超400家參展企業，號稱全球規模最大。

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