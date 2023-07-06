人民幣連升 或重回升值通道 市場解讀：人行一記重磅表態

人民幣中間價連升，反彈升值通道或開啟。（本報資料照片）

人民幣匯率 連續走高，人民幣兌美元中間價7月5日報7.1968，調升78個基點，一舉升破7.2關卡，在岸、離岸人民幣也應聲雙雙上漲。

一財網報導，近期越來越多的基金空頭進行獲利了結。一位海外量化基金外匯交易員表示，人民幣反彈趨勢比較明顯，之前的做空方向可以平倉結束。多位業內人士認為，人民幣匯率貶值幅度有限，有望逐步企穩甚至重回升值通道。

中國人民銀行在6月底表示，人民銀行貨幣政策委員會2023年第2季度例會提出，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。該聲音被市場認為，是人行針對匯率進行預期引導的一記重磅表態。

東海證券 策略分析師李沛表示，從歷史資料來看，近三輪人民幣匯率中間價破7後延續趨貶區間觀測，平均持續時間低於2個月。本輪本匯率階段性破7始於2023年5月中旬，已持續近兩月，已到止穩關口。

東海證券研究團隊指出，當前人行政策箱工具空間仍充足，不排除啟動上調外匯風險準備金率、外匯存款準備金率、離岸市場央行票據和啟動逆週期因數等政策。

中信證券首席經濟學家明明認為，若市場對中國經濟未來預期轉好，或帶來直接投資帳戶和證券投資帳戶修復；疊加美國經濟逐步承壓與美國聯準會幣緊縮步伐放緩令美元指數有所走弱、以及人行應對外匯大幅波動的政策工具儲備豐富，人民幣匯率有望逐步企穩甚至重回升值通道。

值得注意的是，外資持續增持人民幣債券 ，回顧近兩月，儘管人民幣匯率在大幅波動中多次觸底，但外資越跌越買，2023年5月，通過債券通進入中國銀行間債券市場的機構中，有80家是全球排名前100的資產管理機構。債券通日均交易量達到463億元（人民幣，下同，約63.95億美元），與剛上線比較增加逾30倍。

外資頭部機構增持人民幣債券背後，是海外機構持續看好人民幣的意願。官方資料顯示，海外機構在5月增持了中國銀行間債券。中國人民銀行上海總部日前發布的報告顯示，截至5月底，海外機構持有的中國銀行間市場債券達到3.19兆元。這一數字顯示比4月底增加了200億元。

一名公募基金宏觀策略研究員分析，5、6月人民幣匯率波動非常大，在這樣的市場環境下，海外機構仍在增持人民幣債券，代表他們對人民幣資產持續看好。