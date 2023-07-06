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鴻海6月業績減6% 仍寫同期次高

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海5日公布6月合併營收為4228億元（台幣，下同，約135.31億美元），雖然月減6.2%，仍為同期次高，年減19.65%。第2季合併營收1.3兆元，季減10.94%，年減13.75%。上半年合併營收為2.76兆元，為同期次高，年減5.25%。

展望第3季，鴻海表示，目前已經進入下半年旺季，營運會逐漸加溫，第3季業績將較第2季成長，預期季增幅度將略高於前兩年度同期，並與疫情前約略相當。

鴻海預定8月14日舉辦法說會，屆時將對下半年展望，以及大客戶智慧手機備貨情況，有更清楚的說明。鴻海5日股價下跌1.5元，收108.5元，成交量5萬多張。

鴻海表示，6月營收營收結構與5月相較，「電腦終端產品類別」月增雙位數百分比，主要是受惠客戶新產品發布；「元件及其他產品類別」則持平；「雲端網路產品類別」及「消費智能產品類別」皆略微衰退。

與去年同期相較，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」略微衰退，主要是PC市場需求趨緩；「消費智能產品類別」及「雲端網路產品類別」也出現衰退，主要受傳統淡季影響。

以第2季營收結構來看，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆較首季成長，主要受惠新產品發布；「雲端網路產品類別」與首季持平；「消費智能產品類別」則出現衰退。與去年同期相較，第2季四大產品類別皆下滑。

鴻海上半年營收2.76兆元，年減 5.25%。其中，「消費智能產品類別」表現約略持平；「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」，以及「電腦終端產品類別」則略微衰退，因為PC市場需求趨緩。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉認為，先前已預測今年全年展望持平去年，目前全球仍受貨幣緊縮、地緣政治緊張，以及通貨膨脹等不確定因素影響，經濟前景影響比較大，目前能見度不高，因此維持全年審慎的看法。

鴻海 雲端 疫情

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