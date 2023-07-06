比亞迪前進巴西 建新能源車產線

比亞迪海外動作頻頻。比亞迪官微5日發布，與巴西 巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設立由三座工廠組成的大型生產基地綜合體，總投資 額達人民幣45億元（約6.21億美元），此舉將進一步推動比亞迪的全球化進程。

此外，比亞迪董事長王傳福在中國-東協新興產業論壇上表示，已把公司首個海外乘用車生產基地落戶在泰國，用綠色的技術和產業助力東協國家共享新能源汽車發展機遇。

每日經濟新聞報導，比亞迪巴西生產基地綜合體將由三座工廠組成，分別是一座電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠。

其中，新能源乘用車整車生產線，涵蓋純電動和插電式混動車型，計畫年產能達15萬輛。磷酸鐵鋰電池材料加工工廠將利用當地港口資源，以滿足全球市場對新能源產品日益增長的需求。

比亞迪執行副總裁兼美洲地區總裁李柯表示，在巴西打造大型生產基地綜合體是比亞迪在美洲市場發展的重要里程碑，將有助於加速新能源汽車在當地的普及，也為應對全球氣候變化、提升人們生活品質發揮巨大的推動作用。

比亞迪巴西生產基地綜合體計畫於2024年下半年投產，預計將為當地創造超5000個就業 機會。