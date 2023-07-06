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中服務業PMI 探5個月低點 連續6個月處於擴張區間

記者林茂仁／綜合報導
6月財新服務業PMI為53.9，放緩至五個月低點。(新華社資料照片)
6月財新服務業PMI為53.9，放緩至五個月低點。(新華社資料照片)

財新傳媒5日公布中國6月財新服務業PMI為53.9，較5月的57.1回落3.2，放緩至五個月來低點，但連續六個月處於擴張區間，但增速放緩，與需求轉弱有關。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。

另外，此前公布的財新製造業資料顯示，中國6月財新製造業PMI為50.5，較5月的50.9小幅回落，高於預期50。兩大行業PMI均回落，帶動當月財新中國綜合PMI下降3.1至52.5，為2月以來最低。

王喆表示，6月財新中國製表業PMI顯示製造業景氣度顯著弱於服務業，製造業就業水準下降、通膨壓力增加、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦周期，但恢復動能趨弱。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

中國服務業供需繼續保持擴張態勢，但增速放緩。新訂單增速降至六個月最低，但企業信心改善，就業增速為三個月來最強勁。

財新PMI走勢與官方PMI資料並不完全一致。中國國家統計局公布的資料顯示，非製造業商務活動指數為53.2，比上月下降1.3，仍高於臨界點；不過，6月官方製造業PMI為49，比上月上升0.2，連續三月低於榮枯線。

與此同時，成本壓力保持相對輕鬆，投入成本的漲幅繼續低於長期均值，部分上升主要來自人力成本。銷售價格僅略有上升。部分企業反映，加價是因為經營成本上升；另外一些企業則表示，為保持競爭力，整體定價力受限。

值得注意的是，就業連續五個月擴張，企業增加員工的動力，緣於未來一年前景更為樂觀，企業信心在五個月來首次出現回升，許多企業預期，經濟會走強，新業務量會增加，支持經營活動的增長。

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