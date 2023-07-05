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中遠海控預警上半年獲利大衰退 年減74.4% 貨櫃運價大跌所致

記者林茂仁／綜合報導

中國海運龍頭中遠海控發布獲利預警，公司初估今年上半年淨利潤人民幣165.5億元（約22.8億美元），年減74.4%，主要原因是貨櫃運價大跌所致。

中遠海控表示，今年上半年由於貨櫃航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值年降69.3%，在去年同期業績基數較高的情況下，貨櫃航運業務收入下降，導致業績與去年同期相比減少。

不過，中遠海控也提到今年上半年面對市場變化，公司堅持穩健經營，財務結構持續優化，總體經營情況呈現更強的韌性，特別是公司圍繞「以貨櫃航運為核心的全球數位化供應鏈運營和投資平台」的定位。

中遠海控指出，將堅持數位化變革與綠色低碳發展雙輪驅動，加快推動海內外供應鏈資源布局，不斷提高「貨櫃航運+港口+相關物流」一體化運營能力，深度融入先進製造業、現代農業產業鏈供應鏈服務體系，為客戶提供數位化供應鏈服務。

事實上，今年第1季中遠海控就出現業績下滑。當季公司營收人民幣473.5億元（約65.3億美元），歸母淨利潤人民幣71.2億元（約9.8億美元），分別年減55.1%、74.2%。與公司半年報預告對比來看，中遠海控第2季淨利潤降幅與第1季基本相當。

美銀證券發表報告指出，中遠海控最新經營數據顯示，海運行業利潤尚未見底，因為新供應將導致淡季時下行壓力更大。

供應鏈 利潤 投資

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