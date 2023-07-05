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騰訊雲力推AI向量數據庫 提升效率和降低成本

記者葉文義／綜合報導

騰訊雲4日正式發布AI原生（AI Native）向量數據庫Tencent Cloud VectorDB，該數據庫能夠被廣泛應用於AI大模型的訓練、推理和知識庫補充等場景。騰訊方面表示，它是中國國內首個從接入層、計算層、到存儲層提供全生命周期AI化的向量數據庫。

據界面新聞報導，官方公開的資訊顯示，騰訊雲向量數據庫最高支援10億級向量檢索規模，延遲控制在毫秒級。

它相比傳統單機外掛程式數據庫檢索規模提升十倍，同時具備百萬級每秒查詢（QPS）的峰值能力。

騰訊官方資訊稱，使用騰訊雲向量數據庫後，企業接入大模型需要花費的時間，能從一個月降低至三天左右，極大降低企業的接入成本。騰訊雲數據庫副總經理羅雲表示，隨著大模型的不斷發展和普及，AI Native向量數據庫將成為企業數據處理的標配，向量數據庫透過把數據向量化然後進行存儲和查詢，能極大提升效率和降低成本。

在具體落地應用層面，騰訊方面表示，該向量數據庫基於騰訊每日處理千億次檢索的向量引擎（OLAMA），數據接入AI的效率比傳統方案提升十倍，運行穩定性達到99.99％，目前已經應用在騰訊視頻、QQ瀏覽器、QQ音樂等30多款騰訊內部產品之中。

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