上海人工智慧大會 全球逾百家企業參與 採購金額上看百億人民幣

2023上海世界人工智慧大會（WAIC）將於7月6日登場。（新華社）

2023上海世界人工智慧 大會（WAI C）將於6日登場。包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）等人，將在大會上專題演講。據悉，蘇姿丰隨後將於19日訪台，預計將為台灣供應鏈，帶來潛在的合作和夥伴關係。據報已有境內外100餘家採購代表團確認參與大會，截至目前的採購意向金額超過人民幣百億元（約13.7億美元）。

上海經信委微信公眾號發布，除蘇姿丰外，還有騰訊執行副總裁湯道生、百度首席技術官王海峰、京東集團副總裁何曉東、中國工程院院士王堅、螞蟻集團數字科技副總裁余虎、智己汽車聯席CEO劉濤等20位以上行業大咖出席產業發展會議，會後並發布「2022年全球人工智能創新指數報告」。

此外，ChatGPT之火點燃了人工智慧燎原之勢，大會也將匯聚國內外大模型明星團隊，而中國廣為人知的大模型產品將登場，背後的核心開發團隊還將帶來大模型路徑的相關探討。

機器人主題也是本屆大會重點關注的前沿風向之一，大會上將展示20多款智慧型機器人，特斯拉 人形機器人Optimus也將參展，這也是Optimus首次在中國亮相。

Optimus是繼去年8月在美國首次發布後，特斯拉人形機器人的首次海外展示。特斯拉CEO馬斯克曾表示，Optimus是高約172公分、體重約56公斤、負載20公斤的人形機器人，身體由輕量材料覆蓋，頭部為掃描外界資訊的螢幕，雙手功能已達到「人類水準」，售價不到2萬美元（約2759美元）。

今年大會以「智聯世界生成未來」為主題，展覽恢復至線下，規模達5萬平方米，企業參展總數突破400家，確認首發首展新品超30款，涵蓋大模型、晶片、機器人、智能駕駛等領域。

預計將有超1,400位國內外大咖出席，包括圖靈獎得主、諾貝爾獎得主、國際組織代表、國外院士、海內外企業家等。

今年WAIC還首次設置兩大主題展，「中國人工智慧產業創新成果展」和「邁向通用人工智慧」大會主題展區分別聚焦AI創新成果和未來產業集群布局。

此外，還將聯動張江、徐匯和閔行，分別圍繞元宇宙、AI+ART、機器人等領域打造豐富多彩的場景互動和應用展示活動，讓觀眾更加沉浸式體驗未來科技的魅力，一起擁抱數位未來。

據澎湃新聞報導，目前已有100餘家採購代表團確認參與本屆大會，涵蓋中國國企、央企、歐美500強等頭部企業，涉及5G&6G網路基建、物聯網配套基建、工業機器人、工業無人機、物料進出自動化管控、大數據分析、環境安全監測、工業質檢、智慧供應鏈、AGV、NLP、RPA等採購方向，採購意向金額超過人民幣百億元。