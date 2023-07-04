特斯拉交車創新高 Q2逾46萬輛 台廠熱轉

特斯拉 交車量大爆發，2日公布第2季全球交車量比一年前暴增83%、達46.61萬輛，創單季新高，並超出華爾街 預期，今年交車量可望達成市場預期的182萬輛，後勁十足，台灣特斯拉供應鏈 貿聯-KY、乙盛-KY等，都將受惠。

特斯拉交車成績亮麗，周一早盤股價大漲逾8%。市場解讀，特斯拉上季交車量持續衝高並優於華爾街預期，透露執行長馬斯克先前透過降價以衝刺銷量的策略獲得成效。至於今年促銷的努力對利潤有多大的影響，將在特斯拉19日公布財報時見真章。

法人看好，特斯拉交車量竄高，後續對供應鏈的拉貨動能將持續強勁，貿聯提供特斯拉電源管理線束，以及旅充線束，業績將進補。惟貿聯不評論單一客戶與訂單，強調現階段車用產品營收占比已達24%，隨著主力客戶積極衝刺下半年業績，該公司業績可望同步向上。

乙盛是鴻海集團旗下機構件大廠，主要供應特斯拉系列車種天窗、電池組件及電池背蓋等零組件，由墨西哥廠供貨。

乙盛看好，隨著電動車大客戶新廠投產，對公司業績助益相當大。乙盛首季每股純益0.96元，為同期新高，單季毛利率達20.85%，為歷史新高，主要受惠車用占比突破五成，外界看好，隨車用營收占比拉高，乙盛全年毛利率有望持續向上。

特斯拉公布第2季全球交車量比一年前暴增83%、達46.61萬輛，優於華爾街預期的44.83萬輛。

Robert W. Baird分析師Ben Kallo說：「成績遠超過預期，大家還在準備面對新一輪降價。」特斯拉上季產量為47.97萬輛，連續第五季產量高於交車量。分析師密切關注生產與交付之間的差距已縮小到1.35萬輛，優於首季的近1.8萬輛。

Kallo表示：「每個人都在擔心庫存增加。而生產和交付之間的差距正在縮小，這是特斯拉說，他們會做的事。」

特斯拉有許多促銷策略，除了在今年稍早全面降價格之外，該公司為了吸引買家還推出其他優惠措施，例如6月30日前交付的電動車在美國可享受三個月免費快充服務。分析師預測，降價策略將持續到明年。

至於特斯拉第二大市場中國大陸，特斯拉銷量已遠遠落後比亞迪，後者擁有更新款的車型，以及愈來愈大的全球野心。在上月決定發給部分Model 3的買家現金補貼後，特斯拉上周宣布，大陸高階車款將降價4.5%以上。