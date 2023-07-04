中國A股7月開門紅 滬深兩市呈價量齊揚局面 成交量逾1兆人民幣

A股7月開門紅，滬深兩市3日放量大漲，兩市成交金額超過人民幣1兆元，呈現價量齊揚的局面。（新華社資料照片）

中國A股7月開門紅，滬深兩市3日放量大漲，兩市成交金額超過人民幣1兆元（約1378億美元），呈現價量齊揚的局面，其中，上證指數上漲1.3%收在3243.98點，一舉站上年線。

澎湃新聞報導，A股三大股指3日在利多消息的影響下集體開高，滬指在中字頭類股帶動下一路震盪上行，兩市共3158家上漲，1858家下跌，平盤有184家。兩市成交人民幣1兆246億元（約1412億美元），較前一交易日的人民幣9186億元（約1266億美元）大增人民幣1060億元（約146億美元），深證成指收盤上漲0.59%，收11,091.56點。

北向資金3日全天淨買入人民幣26.85億元（約3.7億美元）。其中，滬股通淨買入人民幣18.67億元（約2.5億美元），深股通淨買入人民幣8.19億元（約1.1億美元）。

國泰君安表示，7月首個交易日開門紅，印證市場對「7翻身」的期待。

進入7月，半年報將正式開啟，關注下半年經濟政策會議陸續公布的要點，市場往往會有很強烈的「呼應」，技術層面，放量再次回到「牛熊分界線」年線上方，但上方多條均線壓力，加上3350上方還有一缺口，勢必需要釋放更大的量能才能衝關成功。

光大證券 表示，市場或將重回上行軌道。經濟與獲利數據的回升將是市場上行的核心動力，當前整體經濟與獲利仍然處於修復的初期，尤其是獲利數據的改善才剛剛開始。

未來有望看到經濟與獲利的進一步好轉，在經歷了前期由於業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之後，市場或將重回上行軌道。

銀河證券認為，當前市場關注的點在於人民幣匯率 走弱預期及經濟基本面運行態勢。隨著經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，預計現階段的投資 者觀望情緒會逐漸消退。從基本面看，A股站在現在的位置沒有繼續大幅下跌的基礎。當前仍在震盪築底中，是布局的好時機，建議戰略性布局中特估、科技、消費等類股裡的價值股。