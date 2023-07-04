我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

中國鋼材出口量 連續五個月成長

記者黃雅慧／綜合報導

中國中鋼協最新數據顯示，中國5月鋼材出口量連續五個月成長，為2016年10月以來最高水平。另外，近期鋼鐵企業生產維持高位，但鋼材社會庫存持續下降。中鋼協預計，短期鋼材出口仍保持一定韌性，但下半年出口量或承壓回落，累計增幅將逐步收窄，進口量將保持低位。

中鋼協數據顯示，中國5月出口鋼材835.6萬噸，月增42.4萬噸，連續第五個月增長，出口平均單價為每噸922.2美元，月減16%。其中，板材出口量創歷史新高，熱軋板卷和中厚板月增量明顯。

雖然鋼材出口強勁，但利潤總額承壓。中國冶金報報導，今年1月至4月，鋼鐵行業利潤總額年減99.4%。雖然中國鋼材出口價格普遍低於國際市場水平，加上近期人民幣貶值等因素有利出口市場等優勢，但今年第1季鐵礦石等原材料漲幅超過鋼價漲幅，成本上升；另外，人民幣對匯率貶值短期對出口有利，但對議價能力較弱的中小鋼企可能會遇到壓價問題，盈利仍有壓力。

中鋼協數據指出，2023年6月中旬重點鋼企生鐵日均產量201.8萬噸，較上旬增0.73%，年減0.55%。另據蘭格鋼鐵網最新監測數據顯示，6月30日，中國鋼材社會庫存指數為112.4點，較上周由降轉為上升0.92%。其中，建材社會庫存指數為138.9點，較上周升0.32%；板材社會庫存指數為91.1點，比上周上升1.68%。意味鋼企生產提高，社會庫存上升。

利潤 匯率

上一則

蘋果權重升 基金經理頭痛

下一則

沙國俄羅斯擴大減產石油

延伸閱讀

拜登說「工會回來了」 台積電張忠謀：覺得有點刺耳

拜登說「工會回來了」 台積電張忠謀：覺得有點刺耳
美韓FTA生效逾十年 2021年南韓對美出口增至近千億美元

美韓FTA生效逾十年 2021年南韓對美出口增至近千億美元
「淬火丹心」取材武鋼 演三代人奮鬥故事

「淬火丹心」取材武鋼 演三代人奮鬥故事
傳大量聘僱中國籍船員 中鋼運通：皆非事實

傳大量聘僱中國籍船員 中鋼運通：皆非事實

熱門新聞

中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
美國民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到類平價零售商店採購。（路透）

省錢萬歲 有錢人開豪車逛平價店

2023-06-26 13:16

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往