中國鋼材出口量 連續五個月成長

中國中鋼協最新數據顯示，中國5月鋼材出口量連續五個月成長，為2016年10月以來最高水平。另外，近期鋼鐵企業生產維持高位，但鋼材社會庫存持續下降。中鋼協預計，短期鋼材出口仍保持一定韌性，但下半年出口量或承壓回落，累計增幅將逐步收窄，進口量將保持低位。

中鋼協數據顯示，中國5月出口鋼材835.6萬噸，月增42.4萬噸，連續第五個月增長，出口平均單價為每噸922.2美元，月減16%。其中，板材出口量創歷史新高，熱軋板卷和中厚板月增量明顯。

雖然鋼材出口強勁，但利潤 總額承壓。中國冶金報報導，今年1月至4月，鋼鐵行業利潤總額年減99.4%。雖然中國鋼材出口價格普遍低於國際市場水平，加上近期人民幣貶值等因素有利出口市場等優勢，但今年第1季鐵礦石等原材料漲幅超過鋼價漲幅，成本上升；另外，人民幣對匯率 貶值短期對出口有利，但對議價能力較弱的中小鋼企可能會遇到壓價問題，盈利仍有壓力。

中鋼協數據指出，2023年6月中旬重點鋼企生鐵日均產量201.8萬噸，較上旬增0.73%，年減0.55%。另據蘭格鋼鐵網最新監測數據顯示，6月30日，中國鋼材社會庫存指數為112.4點，較上周由降轉為上升0.92%。其中，建材社會庫存指數為138.9點，較上周升0.32%；板材社會庫存指數為91.1點，比上周上升1.68%。意味鋼企生產提高，社會庫存上升。