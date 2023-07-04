中國百強房企買地 上半年縮水一成

今年1-6月，百強房企買地總額年減10.2%，降幅有所擴大。（中新社）

在銷售承壓背景下，房企買地投資 力度隨之下降。證券 時報報導，中國房企調研機構顯示，今年1-6月，百強房企買地總額年減10.2%，降幅有所擴大。截至5月，仍有超五成百強房企未出手買地，該比率與去年同期持平。分析認為今年下半年中國土地市場依然會延續上半年「局部火熱、整體偏冷」的態勢。

中指研究院數據顯示，今年前六個月，百強房企買地總額為人民幣5920億元（約815.9億美元），年減10.2%，降幅較前五月增加1.8個百分點。百強房企門檻值為人民幣17億元（約2.3億美元），較去年同期下降人民幣3億元（約4135萬美元）。百強房企買地總額占中國全國300城土地出讓金的比率約62%。

克而瑞研究中心數據則指出，1-6月，百強房企買地金額的投資力度年減9%。6月底新增貨值（意指建商新買入土地的價值）百強門檻值僅有人民幣41.4億元，年減6%，且新增貨值十強、20強等各梯隊門檻值年增率全線下滑，整體投資表現均不如去年同期。截至6月底，新增貨值超過人民幣百億的房企為32家，比去年同期減少八家。

克而瑞研究顯示，今年上半年新增拿地金額的百強房企中，中央國企仍占據絕對主力，買地金額占百強比重達到60%；城投平台以及民企買地金額比重分別是18%和22%，民企占比年增2個百分點。值得注意的是，城投的「退出」尤為明顯。

展望下半年，克而瑞研究中心認為市場預期和信心尚未修復，企業資金壓力未從源頭得到有效緩解；此外，上半年核心城市優質土地應出盡出，吸引一波熱度之後，隨著土地質量下滑，企業參拍積極性或將大打折扣。儘管土地出讓品質將下降，但核心一二線城市還是房企「搶地、爭奪」的重心。