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中百城新建房價跌 二手房連14月走低

記者林宸誼／綜合報導

中指研究院1日發布數據顯示，今年6月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺1萬6179元（人民幣，下同，約2230美元），較前月下跌0.01%，跌幅與上月持平，連續第二個月走跌，與上年同期相比跌幅擴大至0.16%。

二手房價降溫幅度大於新房，數據顯示，6月百城市二手住宅平均價格為每平方公尺1萬5746元，與上月相比下跌0.25%，已連續14個月下跌，與上年同期相比跌幅擴大至1.75%。

中新社報導，從市場表現來看，新建住宅方面，年中房企推案積極性提升，雖然部分重點城市成交規模與上月同期相比增長，但整體市場表現仍較為疲弱。二手住宅方面，部分城市掛牌規模持續創新高，業主價格預期進一步走弱，二手房價格承壓。

今年第1季，在前期積壓需求集中釋放帶動下，房市信心逐步回歸，百城房價呈恢復態勢；進入第2季，市場恢復節奏放緩，房價上漲動力不足。中指研究院數據顯示，上半年，百城新建住宅平均價格累計上漲0.01%，較去年同期收窄0.14個百分點。

各線城市房價進一步分化。中指研究院指出，2023年上半年，一線城市新建及二手住宅價格累計漲幅居各梯隊城市首位，分別為0.18%、0.52%，上海、北京、廣州新房及二手房價累計均上漲。

二線城市新建住宅價格累計上漲0.01%；二手住宅價格累計下跌0.94%，較2022年同期由漲轉跌。其中，成都、長沙、合肥房價表現較好，新房及二手房價累計均上漲，但多數城市房價表現疲弱。三四線代表城市新建及二手住宅價格上半年累計均繼續下跌。

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