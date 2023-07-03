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小米印度踢鐵板 大舉裁員 員工數從1500人降至1000人

記者林茂仁／綜合報導
小米營運遇逆風 資料來源：新聞整理
小米營運遇逆風 資料來源：新聞整理

小米印度傳出大規模裁員。一位小米印度員工透露，目前公司員工數量已從1400人至1500人減少到剩1000人。過去一周內公司就解雇約30名員工，未來幾個月可能會有更多人被裁員。

小米印度方面回應，與任何公司一樣，小米會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規畫，除了根據所需要的進行優化外，還繼續在需要的時間和地點招聘職位，本著構建一個可持續發展的團隊目標，確保一年兩次的績效管理流程能夠獎勵表現最好的員工，同時也確保表現最差的員工在合理的時間內獲得改進的機會，也並不排除對無法滿足要求的員工進行合理優化。

IDC資料顯示，2022年全年，小米在印度21%的市占率第一，領先三星的18.1%和vivo的15.9%，但2022年第4季，小米在印度市場占有率24.8%，位居第二，僅次於三星。顯示競爭對手已逐步趕上來，但小米印度最大問題不是競爭對手而是印度政府。

一財網報導，小米印度在6月上旬接到通知，針對2022年因進口商品價格認定存分歧而被印度執法局扣押的555億印度盧比（約6.76億美元）有了最新進展：印度執法局表示，這個資金將要被正式沒收。小米公司回應稱，小米在全球堅持合法合規經營，遵守經營地相關法律法規。

2022年5月1日，印度執法局表示，調查發現小米集團以假冒成支付版權費的方式非法匯款給外國實體，根據1999年「外匯管理法相關規定，當局已從小米集團在印度當地的銀行帳戶扣押555億印度盧比。小米印度為大陸小米集團全資子公司。

也就是說，印度認為小米印度公司向高通與北京小米移動軟體公司匯寄專利許可費和特許權使用費，這些費用未計入其進口商品的交易價值中，構成偷稅漏稅行為，需要向其重新徵稅。

小米集團表示，小米印度公司所有運營活動都嚴格遵守當地的法律法規，小米仔細研究當局的命令，向銀行支付的特許權使用費和帳單都是合法且真實的。將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。

小米 印度 裁員

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