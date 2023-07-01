華為智選車將建獨立門店 「問界」系列集中賣

華為上海旗艦店內的問界M7。（記者林宸誼／攝影）

華為 智選車業務，正建設有別於當前手機 賣場的汽車銷售門店，專門用於銷售華為智選車生態聯盟車型，包括目前已經在售的AITO問界系列，以及規畫中的奇瑞、江淮、極狐等合作車型。

第一財經日報報導，通路鋪設的方式包括新建和舊有門店擴充，但舊門店要求為汽車開闢一個足夠大且獨立的區域。華為將優先從原來的手機端門店投資 人中招募，同時也開放了部分額度給外部投資人。

華為與賽力斯合作的AITO問界去年進入了約1000家華為門店銷售，得益於通路的優勢，問界M5一度成為「銷量黑馬」。但隨著華為智選車模式合作夥伴的增多，手機門店的展廳面積不再夠用。

一個「問界」，多個不同的合作夥伴，華為智選車模式在業內被稱為「問界全家桶」。在智選車模式下，華為提供整套新能源汽車解決方案，並深度參與除汽車生產製造外的產品定義、造型設計、行銷、使用者體驗、品質管控等各個環節。

目前，華為智選車模式合作車企有四家，其中，賽力斯今年內將推出AITO問界M9，這是繼M5、M7之後的第三款合作車型，2023年2月雙方簽署深化合作協定，目標是在2026年實現新能源汽車產銷量100萬輛。

華為與江淮汽車的合作工廠將於2024年建成，定位超高端豪華純電市場，車型價位區間約在80萬到100萬人民幣。

奇瑞去年也已宣布，跟華為至少有5款高階智慧電動車型規畫，並計畫在2023年推出其中兩款，這兩款車型的代號已經曝光，一款為純電轎車EH3、一款為純電SUV EHY。