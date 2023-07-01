台銀行對美曝險 1441.4億美元創新高
中央銀行6月30日公布2023年第一季國家風險統計，國銀對美曝險金額達1441.4億美元，創歷史新高，並連續31季蟬聯國銀海外最大曝險國，較去年底增加47.84億美元。
央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀對美曝險規模連五季上升，曝險金額也突破1400億美元大關，連31季蟬聯國銀最大曝險國，增加主因為國人的信託資產，由於美國聯準會激進升息，加上股市表現不錯，吸引國人加碼美國債券與股票型基金。
央行統計顯示，中國大陸蟬聯國銀第二大曝險國，但曝險金額持續下滑，國銀曝險金額降至467.31億美元，為三年新低。
潘雅慧指出，國銀對陸曝險金額減少，主要是資金拆存與放款方面，由於中國大陸經濟復甦力道不如預期，國銀對中國大陸的經濟金融表現保守看待。
央行統計顯示，今年首季，國銀對美國的曝險規模，是對中國大陸曝險的三倍有餘。央行每季公布國銀國家風險統計，3月底國銀海外債權餘額為5398億美元，較前一季增加169.54億美元。
據央行最新統計，今年第1季國銀海外曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、香港、盧森堡、日本、澳洲、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計3968億美元。
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