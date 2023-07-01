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比亞迪將赴巴西蓋廠 投資6.26億美元 年產15萬輛

記者黃國樑／綜合報導
巴西總統魯拉（右二）會見比亞迪集團執行副總裁李柯（左二）。。 （取材自比亞迪官微）
巴西總統魯拉（右二）會見比亞迪集團執行副總裁李柯（左二）。。 （取材自比亞迪官微）

中國新能源汽車龍頭比亞迪確認在巴西設廠，比亞迪的官方微博6月30日發出消息，巴西總統魯拉會見比亞迪集團執行副總裁李柯。

中國IT之家引述巴西環球報報導，比亞迪巴西公司總裁Tyler Li表示，該公司即將在巴西開設一家新工廠，並確認在巴西開始銷售入門電動車型海豚，上市售價為14萬9800雷亞爾（約3.1萬美元）。

Tyler Li表示，目前比亞迪正在與巴西聯邦政府和巴伊亞州政府就在當地建廠進行磋商，這座工廠的年產能約為15萬輛。

此前有媒體報導，比亞迪有意收購位於巴西東北部的福特工廠，該工廠位於巴伊亞州，年產能大約在30萬輛左右，並已於2021年停產，目前該工廠仍為福特汽車所有。

IT之家此前曾報導，比亞迪去年10月已與巴伊亞州政府簽署意向書，並計畫投資約30億雷亞爾（約6.26億美元）在該州首府薩爾瓦多郊外的一個工業園區設立電動汽車生產基地，為當地創造1200個直接就業崗位。

Tyler Li介紹，新工廠除了加工磷酸鐵鋰電池外，還將生產電動轎車、卡車、巴士和混合動力乘用車的底盤。他還強調，對這家工廠的投資將「沒有限制」。

比亞迪2015年在巴西坎皮納斯設立了工廠，生產電動巴士底盤和太陽能電池板模組。2020年，比亞迪在馬瑙斯又設立了一家工廠生產磷酸鐵鋰電池。

巴西 投資 就業

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