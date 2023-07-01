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中製造業PMI連3個月萎縮 6月指數微升至49符預期

記者林宸誼／綜合報導
中國6月製造業指數（PMI）小幅回升。圖為四川省眉山市一鋼構企業工人正在加工鋼構零件。（新華社）
中國6月製造業指數（PMI）小幅回升。圖為四川省眉山市一鋼構企業工人正在加工鋼構零件。（新華社）

中國國家統計局6月30日公布6月官方製造業採購經理人指數（PMI），較5月回升0.2個百分點至49.0，連續三個月處於收縮區間，走勢符合預期。非製造業PMI較5月回落1.3個百分點至53.2，從今年3月高位已連降三個月，雖仍保持擴張，但略遜市場預期。

從主要分項指標來看，6月生產指數上升0.7個百分點至50.3，升至臨界點以上，表明製造業生產活動有所加快。新訂單指數上升0.3個百分點至48.6，表明製造業市場需求景氣度已有所改善。

從生產端看，東方金誠首席宏觀分析師王青對澎湃新聞表示，6月生產指數重返擴張區間，這和當月鋼鐵、汽車、化工等行業開工率較5月有不同程度回升相印證，也和中國國內需求回穩有關。

從需求端看，英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成表示，新出口訂單較前值下行0.8個百分點，連續三個月位於榮枯線之下。在此背景下，預計6月出口金額還恐將負增長。

路透分析，自今年4月起，中國工廠活動連續第三個月下降，其他行業的疲軟程度進一步加深，在境內外需求疲軟的情況下，預期北京當局將採取更多措施，提振經濟增長的壓力加大。

彭博則認為，中國經濟復甦已經失去動力，消費者支出趨緩，房地產市場欲振乏力，出口疲軟，基礎建設投資也放緩。

同時，消費者和企業信心低迷，年輕族群失業率仍處於歷史高點，企業利潤下降，且通縮風險可能進一步拖累經濟成長。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟主管普里查德（Julian Evans-Pritchard）指出，在短暫的重新開放推動之後，中國服務業似乎正在進入新冠疫情後增長放緩的新常態。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，中國經濟仍處於「弱復甦」階段，經濟內生動力和社會有效需求仍有補強空間。

外界預期中國將推出更多刺激措施，但對債務和資本外逃的擔憂，應會繼續採取提振消費者和私營部門疲弱需求的措施。

ING亞太區研究主管卡內爾（Rob Carnell）認為，雖然北京政府可能會提供一些支持，但它不會「像一些人希望看到的金融火箭筒那樣，而更像是一種規模較小、更有針對性的措施的猛烈噴霧，這些措施可能不會造成GDP大幅增長。」

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