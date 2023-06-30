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花旗：需求不振 台積電短期成長動能疲弱

記者張瀞文／綜合報導

花旗證券發布報告指出，由於需求不振，台積電短期成長動能仍疲弱，但看好AI晶片能見度改善，且持續到2024年，維持對台積電「買進」評等，目標價從620元新台幣(約19.9美元)提高到660元。

報告指出，由於智慧手機及消費電子產品需求疲軟，台積電短期動能仍疲弱。預期台積電第2季營收將季減6%，第3季營收可望季增5%至10%，但低於傳統旺季水準，歷史平均為季增15%至20%。

不過，由於蘋果自研處理器對3奈米需求及AI晶片的成長空間大，花旗預估台積電第四季營收會大幅改善，預估今年全年將年減8%，明年可望恢復成長動能，估年增率可達29%，主要自於3奈米全年貢獻、高效能運算（HPC）成長動能更強勁，及智慧手機周期性復甦。

花旗在今年第一季的報告中強調，資料中心繪圖處理器（GPU）是台積電今年隧道盡頭的曙光。花旗目前預估台積電今年的AI相關營收比重將達10%，明年AI相關營收年成長率將超過50%，高於顧能（Gartner）估計的20%。

由於這些AI晶片都必須依賴先進製程，花旗預估台積電產能利用率將在今年下半年觸底反彈。在台積電的AI晶片客戶中，預估輝達仍將占台積電AI晶片營收50%以上。

封裝方面，花旗估計，台積電的CoWoS產能將在2024年翻一倍，並在下半年達到每月2萬片。

花旗將台積電今年預估獲利下調5%，主因消費電子產品需求疲軟及庫存持續調整。不過，由於預期台積電明年將有更強復甦力道，而且到2025年下半年2奈米更將強勁增長，台積電仍將維持技術領先地位，花旗重申「買進」評等，並且依照明年預估獲利給予17倍本益比，將目標價從620元上修到660元。

台積電 AI 晶片

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