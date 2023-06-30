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榮耀下月推「革命性」折疊旗艦機 喊終結蘋果獨大

記者林宸誼／綜合報導
榮耀終端公司CEO趙明。(記者林宸誼／攝影)
榮耀終端公司CEO趙明。(記者林宸誼／攝影)

中國智慧型手機製造商榮耀終端公司CEO趙明表示，將引入AI大模型，打造更加個人化及人性化手機。他並呼籲，全行業共同努力，構建起百花齊放、千帆競渡的盛況，讓市場告別蘋果一家獨大。

根據市場調研機構Canalys發布的今年第一季中國智慧手機市場數據顯示，蘋果第1季出貨量為1330萬支，市場占有率20%，排名第一，其次依序是OPPO、VIVO及榮耀，榮耀以970萬支、市占14%位居第四。

趙明29日出席MWC上海大會，並宣布於7月12日在北京發布「革命性」的折疊旗艦榮耀Magic V2，希望藉由新手機，持續分食蘋果手機市占率。

趙明指出，目前智慧手機市場持續放緩，用戶換機周期延長為產業鏈帶來巨大挑戰，但消費電子行業是長周期行業，影響最大的因素從來不是經濟周期，而是創新周期，主要展現出足夠的創新力，就能夠在手機市場風生水起。

他認為，目前智慧手機行業正處在一個AI、5G+開啟的新一輪創新周期中，智慧手機是計算、通信、顯示、AI等多種平台的集合，應該要不斷打破邊界、集成新技術、融合新品類。

因此趙明強調，榮耀抓住這些機會，在AI、通信、顯示、續航、便攜五個方面突破創新瓶頸，打造出革命性的折疊屏產品Magic V2。

他介紹，榮耀基於手機便攜性和輕薄長續航的衝突困擾，深入了基礎物理、化學、材料學的研究，打造了「魯班零齒輪鉸鏈」、青海湖電池技術，Magic V2上將展現出榮耀最新的「輕工藝」和「薄科技」實力。

趙明說，未來榮耀將把AI大模型引入端側，賦能YOYO智慧助手，打造更個人化、人性化，隱私保護更周全的端側個人模型，帶來多模態自然交互、精準意圖識別的閉環服務等體驗。

趙明指，榮耀將推出針對極限環境衛星通信。最後他還呼籲全行業和產業鏈共同努力，讓市場告別蘋果一家獨大，讓消費者獲得更多前所未有的創新體驗，開啟智慧手機下一個黃金周期。

榮耀CEO趙明談話重點(資料來源：新聞整理 林茂仁／製表)
榮耀CEO趙明談話重點(資料來源：新聞整理 林茂仁／製表)

智慧型手機 AI 北京

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