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國台辦：重啟兩岸服貿協議 紅利大

記者廖士鋒／綜合報導

針對台灣近期出現重啟兩岸服貿協議的聲音，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在28日例行記者會表示，兩岸服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，ECFA早收清單僅包括部分關稅減免，更大紅利將在服貿、貨貿中體現。

針對服貿在什麼條件下才會有機會繼續推進？朱鳳蓮稱，兩會授權協商和所達成協議的權威性應該得到維護、兩岸協商談判的基礎不能受到損害，關於兩岸協商談判，她則重申大陸立場一貫表示，只要堅持九二共識政治基礎，大陸與任何政黨交往都不存在障礙。

2013年6月21日兩岸兩會在上海簽訂服貿協議，迄今已滿十周年，但因2014年的太陽花運動等因素，協議並未生效。

朱鳳蓮指出，十年前兩岸兩會經過善意溝通、平等協商，簽署了服貿協議，歷經十年風雨洗禮，越來越多島內人士尤其是業界認識到，兩岸服貿協議是一份互利雙贏的好協定，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。

她強調，服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，原因眾所周知。朱鳳蓮提到，2010年兩岸簽訂的ECFA協議截至2022年底，大陸已累計對台減免關稅85.2億美元，台灣有61家金融企業和2065家非金融企業利用相關優惠政策在大陸提供服務。

她表示，ECFA僅為兩岸經濟關係正常化、自由化構建了一個框架，早收清單僅包括部分產品關稅減免和部分服務業開放，「更大紅利要在兩岸貨貿、服貿等ECFA後續協議中體現」。服貿協議簽署之後遲遲未能生效，貨貿協議商談被迫中斷，這是非常遺憾的事。

兩會 關稅 就業

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