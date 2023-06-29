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華為董事長孟晚舟：5.5G商用產品 創百倍商機

特派記者林宸誼／上海28日電
華為在上海MWC展出最新產品。(記者林宸誼／攝影)
華為在上海MWC展出最新產品。(記者林宸誼／攝影)

華為輪值董事長孟晚舟28日透露，華為明年將發布端到端5.5G商用產品，5.5G時代將帶來10倍網路能力提升。

上海世界移動通信大會（MWC）28日開幕，孟晚舟以「擁抱5G變革」為主題演講指出，從千行百業到千家萬戶，5G商用正在改變生活與生產，持續創造商業價值、產業價值、社會價值。隨著投入產出的不斷優化，5G已成為生產力的一部分，在行業應用逐步站穩腳跟。

孟晚舟指出，面向未來，新應用、新終端層出不窮，5G新通話、裸眼3D等帶來沉浸互動式體驗；「物超人」時代，行動網路從過去服務於人，發展為服務於物，並沿著服務於生產持續精進。

她強調，5.5G是5G網路演進的必經之路。5.5G網路下行萬兆、上行千兆、千億聯接、內生智慧的網路特徵已經明確，從5G到5.5G，將更好地匹配人聯、物聯、感知、高階製造等場景，孵化出更多的商業新機會。

孟晚舟表示，截至目前，通信行業正在穩步邁向5.5G時代，5.5G時代將帶來10倍網路能力提升，並助力電信商打開百倍商業機會。

此次展會上，華為展示5.5G時代的5大聯接場景：聯人、聯物、聯車、聯行業、聯家庭；目前，華為助力全球多家運營商積極探索5.5G商用驗證，5.5G標準首版本將在2024年上半年凍結（意指確定標準），相關技術已經得到廣泛驗證，產業加速推進。

IT之家報導，華為早就布局5.5G，本月早些時候，華為高級副總裁李鵬在第31屆中國國際資訊通信展覽會表示，中國5G將加速向5.5G演進，未來將實現「步步領先」。

李鵬強調，毫米波技術在5.5G時代將突破關鍵瓶頸。主流基帶廠商均已發布5G毫米波商用晶片。意味著，從關鍵技術到產業生態，毫米波已具備商用條件。

5.5G是5G和6G之間的過渡階段，將在速率、時延、連接規模和能耗方面全面超越現有5G，有望實現下行萬兆和上行千兆的峰值速率、毫秒級時延和低成本千億物聯。

按照國際標準組織3GPP定義，5G到6G間共存在Release15到Release20共6個技術標準，其中R15到R17作為5G標準的第一階段，R18到R20作為5G標準的第二階段。

華為將發布5.5G商用產品(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)
華為將發布5.5G商用產品(資料來源：新聞整理 林宸誼／製表)

5G 華為 孟晚舟

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