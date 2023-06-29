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中國20城房市限購鬆綁 更多二、三、四線城市將跟進

記者葉文義／綜合報導
中國刺激經濟持續復甦，廣州、長沙及青島等20個城市放鬆房市限購政策。（中通社）
中國刺激經濟持續復甦，廣州、長沙及青島等20個城市放鬆房市限購政策。（中通社）

中國刺激經濟持續復甦，已有廣州、長沙及青島等20個城市放鬆房市限購政策，部分熱點城市如杭州多次發布優化限購措施。中新社引述分析指出，下半年將有更多城市逐步放開限制性購房政策，特別是普通二線和三四線城市，將有助房市復甦。

以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為各地房市調控工具箱中的「撒手鐧」。不過，隨著中國多地房市調整壓力加大，面臨市場信心恢復緩慢、交易活躍度走低等情況，限制性購房政策在因城施策時，適配度有所下降，放鬆限貸和限售政策城市數量相應增加。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，目前中國房市企穩仍受到多個因素的影響和制約。一是宏觀經濟面臨較大壓力，居民收入預期未出現明顯好轉。二是新房、二手房價格未回歸上升通道，購房者對房價仍有下跌預期。此外，購房者對預售屋爛尾樓的擔心仍在、個別房企償債壓力較大，也對市場預期形成擾動。

同策研究院研究總監宋紅衛對證券日報表示，商品房限購政策是目前制約核心城市房地產成交量的一個重要因素，放鬆限購對擴大購房人群基數、增加潛在購買力有一定積極影響，對於促進房市回暖也有推動作用。

克而瑞研究中心統計，上半年多地鬆動限制性購房政策。廣州、長沙等14城放鬆限購；湖南省及青島等十餘城市放鬆限貸；深圳、貴陽等七城市放鬆限價；鄭州、廈門等城市放鬆限售。

克而瑞研究中心認為，一線城市及杭州、成都等強二線城市有望進一步解綁交易限制，以支持剛性和改善性購房需求。三四線城市或全面放開購房行政限制，加碼房票、購房補貼、契稅減免等財稅支持政策。

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