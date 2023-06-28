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紫光展銳換帥 馬道杰鋪路上市

記者葉文義／綜合報導
紫光集團旗下的紫光展鋭27日宣布換帥，由紫光國微董事長馬道杰接替原董事長吳勝武。（取材自澎湃新聞）
紫光集團旗下的紫光展鋭27日宣布換帥，由紫光國微董事長馬道杰接替原董事長吳勝武。（取材自澎湃新聞）

中國最大的綜合性半導體集團紫光集團在官網發布消息稱，將委派集團執行副總裁馬道杰擔任旗下晶片設計公司紫光展銳董事並選派其為紫光展銳董事長。知情人士表示，此樁人事變更或將為紫光展銳未來股票上市做準備，並有助於進一步拓展市場。

紫光集團聲明稱，馬道杰在移動通信行業擁有近30年豐富經驗，曾在中國聯通、中國電信擔任重要業務領導。在電信運營商管理職務的多年從業經歷使其對行業發展趨勢擁有深刻的洞察和理解，其在行動通信行業的豐富產業資源將對紫光展銳的未來發展產生積極助力作用。

此前，紫光展銳才發布最新款手機晶片SoC T820，該款晶片採用6奈米製程，並支持5G雙卡雙待。

紫光展銳是中國晶片設計產業龍頭企業之一 ，也是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一，在核心的5G領域，紫光展銳是全球三家5G晶片企業之一。

第一財經報導，原由紫光集團委任的紫光展銳董事吳勝武不再擔任紫光展銳董事、董事長。這也是紫光展銳在一年半的時間內，再次更換董事長。而在最新的人事變動中，紫光稱，吳勝武作為紫光集團執行副總裁，集團將另有任用。

而對於此次董事長變更，業內知情人士對第一財經表示，馬道杰擁有電信運營商從業背景，綜合馬道杰在紫光國微的工作經驗，他可能是相比吳勝武更適合紫光展銳現在定位的領導。同時馬道杰擁有半導體行業從業和IPO融資經驗，這或將為紫光展銳未來股票上市、進一步拓展市場空間提供強有力的領導力。

馬道杰自2017年12月起歷任紫光集團旗下上市公司紫光國微常務副總裁、總裁、董事長。根據紫光集團發布的公告，在他任職期間，紫光國微營業收入複合年均增長率達31％，淨利潤複合年均增長率達57％。

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