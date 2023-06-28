美拚寬頻基建 中磊、啟碁等台廠迎肥單

白宮衝刺全美寬頻網路建設大撒幣，美國總統拜登 宣布，基礎建設法中提撥逾420億美元用以打造全美高速網路的預算將陸續發放，目標2030年前讓所有美國家庭都能快速上網。

台灣網通廠中，中磊、啟碁、智易、仲琦、正文都主攻美洲市場，仲琦北美營收占比高達八成居冠，啟碁也有六成，其餘廠商比重也達五成左右，隨全美高達近1.3兆元補助金陸續發放，引爆美國龐大網通換機採購潮，局端與用戶端商機皆有，中磊、啟碁等喜迎肥單。

拜登26日在白宮展開為期一周推廣「拜登經濟學」的活動時表示，「我承諾當一個所有美國民眾的總統，無論他們是否投票支持我或這些法律。這些投資將幫助所有美國人，我們不會讓任何一個人被遺留在後頭。」白宮官員稱，全美寬頻網路建設計畫堪比1930年代羅斯福總統把電力帶到美國鄉村地區的做法。

CNBC網站報導，上述逾420億美元資金已經由國會透過基礎建設法提撥，並由美國商務部監督，預定未來兩年內透過寬頻公平、使用與部署計畫分配。各州將獲得至少1.07億美元，其中19個州將獲得超過10億美元。

商務部長雷蒙多表示：「無論是讓人們連接數位經濟、在美國製造光纖線纜，或在各州創造優薪就業機會，來建設網路基礎設施，我們宣布的這些投資都將提高我們的競爭力，並在來年刺激全國經濟成長。」

業界分析，近年全美大舉鼓勵投入偏鄉建設，加上拜登寬頻大基建計畫，延續寬頻網路建設補貼力道，推升台廠北美寬頻訂單增溫。

中磊深耕北美，持續受惠美國光纖寬頻升級需求，直接打入北美重要電信營運商，市占率持續擴大，5G FWA產品打入北美前三大電信營運商供應鏈，同時布局影音串流機上盒，已出貨美國有線電視及電信業者。

啟碁來自美洲貢獻營收比重逾六成，涵蓋光纖、5G FWA、企業網通等，積極拓展電信及有線電視等營運商直接供貨業務，除4G、5G FWA產品，也搶進智慧家庭物聯網、影音串流機上盒、衛星寬頻用戶設備。

智易積極拓展北美客戶，法人透露，智易除以光纖產品搶進北美市場，更掌握美國一級電信營運商客戶，主要出貨產品為5G FWA。

仲琦北美市場貢獻營收占比約八成，掌握有線電視寬頻上網設備訂單，並攜手母公司明泰擴大產品線。明泰來自美洲市場營收貢獻占比逾五成，無線寬頻產品美國新客戶訂單2022年開始陸續發酵穩定出貨，北美市場需求持續成長，寬頻產品GPON、XGSPON出貨北美市場也快速成長。