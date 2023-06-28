聯想淨零碳排放 拚2050年達陣

聯想集團成為中國首家通過科學碳目標倡議（SBTi）淨零目標驗證的高科技製造企業，並承諾將在2050年實現溫室氣體（GHG）淨零排放。（路透）

中國聯想集團27日發布ESG報告指出，將成為中國首家通過科學碳目標倡議（SBTi）淨零目標驗證的高科技製造企業，並承諾將在2050年實現溫室氣體（GHG）淨零排放，同時推動供應鏈 脫碳減排。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，ESG是企業實現高質量發展的重要手段，更是中國式現代化建設的助推器。

報告顯示，聯想集團以「新IT」技術架構為支撐，圍繞科學減碳 、多元包容、公司治理三大重點領域，在全球範圍樹立企業ESG新標桿；同時，聯想集團還積極輸出ESG服務解決方案，為各行各業加速ESG轉型做出了貢獻。

根據國際排放溫室氣體（GHG）核算體系，溫室氣體排放分為「三範圍」：範圍一：用於核算企業擁有或控制的排放源產生的直接排放量；範圍二：用於核算企業外購電力、蒸汽、供熱或製冷的生產而產生的間接排放量；範圍三：包含企業價值鏈中產生的所有其他間接排放量。

值得注意的是，聯想集團作為「鏈主」企業，率先啟動覆蓋供應鏈上下游的「範圍三」排放管理，引領脫碳減排。在其帶動下，近半數供應商承諾制定或已制定科學碳目標，較上一財年的大幅提升28%。