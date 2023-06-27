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中房貸利率探歷史新低 兩廣個別城市首套利率降至3.6%

記者林茂仁／綜合報導
中國房貸利率持續下跌到3.6%新低。（中通社）
中國房貸利率持續下跌到3.6%新低。（中通社）

中國貸款市場報價利率（LPR）上周宣布調降後，北京、上海、江蘇及廣東等多地房貸利率本周陸續跟進調降，其中，廣東及廣西已有個別城市首套房貸利率已降至3.6%的歷史新低。顯示官方極力壓低利率讓房市軟著陸。

證券日報報導，中國指數研究院監測資料顯示，今年來全中國已有超過40個城市調整首套房貸利率至4%以下，珠海、南寧、柳州、中山等城市首套房貸最低利率已經降至3.7%，本次5年期以上LPR下調10個基點，符合條件的城市首套房貸利率有望降至3.6%到3.9%的區間內，繼續跌破歷史新低。

一線城市房貸利率相對較高，北京多家國有大行和商業銀行首套房貸款利率已由4.85%降為4.75%，建行北京某支行的個貸經理表示，已接到最新通知，新發放房貸利率按照新LPR定價，目前5年期以上LPR為4.2%，首套房貸款利率為4.2%加55個基點，為4.75%，在此次LPR下調10個基點的情況下，貸款額度人民幣100萬元、貸款30年、本息平均攤還方式計算，總利息支出將減少人民幣2.1萬元。

其他城市多數銀行首套房貸款利率已降至4%附近，部分銀行更是跌破4%關卡，例如，建行廣東清遠某支行的個貸經理表示，首套房貸款利率是5年期以上LPR減60個基點，目前為3.6%。

天風證券分析師劉清海表示，本次LPR調整彰顯較強逆周期發力信號，考慮當前經濟偏弱、需求不足，貨幣政策或將持續寬鬆直至引導市場預期回穩，後續不排除進一步降準、降息的可能。

東方金誠宏觀首席分析師王青認為，未來政策性調降利率還有空間，即使下半年政策利率保持穩定，5年期以上LPR報價也可能單獨下調，主要目標是進一步引導居民房貸利率下行，推動房地產行業盡快實現軟著陸。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，短期調降利率對房地產市場的帶動效果偏弱，仍需要與其他政策配合，才能更好地發揮政策效果，如通過降低交易稅費、降低仲介費等方式進一步降低購房成本，加大「保交樓」資金支持力度，加大房企資金支持力度等。

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