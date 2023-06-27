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發展AI 富士康成立新事業集團

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海集團積極在中國大陸市場拓展「3+3」新事業與新技術，旗下富士康新事業發展集團於河南鄭州成立，註冊資本額人民幣10億元（約1.38億美元），鎖定發展AI軟體、電動車換電設施、儲能技術、智慧機器人等關鍵業務，打造後續營運成長新引擎。

鴻海內部已訂下布局三大未來產業以及三大核心技術的「3+3」新事業計畫，三大產業分別為電動車、數位健康、機器人；三大核心技術為AI、半導體、新世代通訊。業界認為，此次打造富士康新事業發展集團，象徵鴻海集團全力衝刺「3+3」新事業的決心。

電動車、數位健康、機器人等三大未來產業現有市場規模龐大，總計達1.4兆美元以上，年複合成長率（CAGR）平均大於20%，鴻海積極布局，市場按讚。

媒體報導，富士康新事業發展集團已於16日成立，註冊資本額人民幣10億元，地址主要位於鄭州市鄭東新區中原科技城的創新育成基地，由鄭州富士康關聯公司鴻富錦精密電子（鄭州）全資持股。

鄭州中原科技城是河南省科學院與頭部企業共建的科技創新產業基地，主要布局新興產業、材料研院與科技金融業等。富士康新事業總部共規劃三塊地，合計173畝，目前已批准兩塊地約131畝，可作為一期用地隨時啟動建設。

資料顯示，富士康新事業發展集團主要鎖定AI基礎軟體開發、電動車整車銷售和換電設施銷售、電池製造與銷售、儲能技術服務、智慧機器人研發與銷售等重要業務。

富士康新事業總部於4月下旬在鄭州揭牌，當時由鴻海董事長劉揚偉親自出席揭牌。劉揚偉之前表示，富士康在大陸的戰略產業發展將邁向新的征程，集團將繼續與地方政府，行業夥伴，以及廣大的員工攜手並進，向著下一個十年再度輝煌，全力以赴面向戰略產業，在河南省再造一個新的富士康。

目前鄭州富士康在當地有鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區等三個廠區。產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經開區廠區主要製造iPhone等智慧手機產品和零元件，今年秋天問世的高階版iPhone 15也在航空港廠區準備量產中。新事業則是位在中原科技城，透露既有iPhone生產基地產能並沒有減少。

鄭州 鴻海 電動車

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