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中新房成交面積 50重點城減兩成

記者黃雅慧／綜合報導

中國房產研究機構易居研究院發布報告指出，中國6月全國50個重點城市新房成交面積年減22%；另一家機構中指研究院數據也顯示，6月前三周50城商品房成交面積年減兩成，顯示中國房市持續低迷。

值得注意的是，易居報告顯示，6月新房成交面積年增率是在經過2月至5月，連續四個月正增長後，該指標再度轉負。在今年2月之前，50城新房成交面積年增率已連續20個月下降。

儘管6月遇上618消費節日，加上有端午連假助攻。不過易居研究院研究總監嚴躍進表示，本輪樓市降溫自4月下旬開始，看房量與簽約量下降，而到6月樓市交易熱度依舊不高，「618」期間各地售樓處反應新樓盤促銷活動競爭激烈，而端午假期遇上「南方暴雨、北方高溫」的氣候也對房市修復造成一定干擾。

另一家機構中指研究院6月數據呈現相同趨勢，6月新房交易活躍度持續回落。中指研究院市場研究總監陳文靜分析，端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力度不足，多地以順銷為主，雖售樓處不斷推出優惠活動，但在市場情緒偏低及高溫天氣影響下，項目到訪量一般，銷售表現平淡。

外界關注中國央行降利率能否對房市回溫產生助益，陳文靜指出，近期降利率對市場預期修復具有積極效果，但對市場銷售端的實質性帶動有限。中國官方短期若能推出更多、更大力度的政策，市場預期或進一步好轉和修復，下半年樓市或溫和修復。

端午假期後，中國房市依舊疲弱，此前中國機構發布相關數據顯示樓市成交在節日下未見好轉。諸葛數據研究中心監測數據，端午期間（6月22日-24日）重點10城新房成交套數，雖較2022年端午上升31.6%，但仍為近5年來的次低谷，較2021年下降21.4%，較2020年下降65%。多位業內人士指出，市場狀況並不理想，促銷也難以產生較好效果。

端午 高溫 利率

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