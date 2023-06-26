衝刺iPhone 15 鴻海鄭州廠拚每日招工萬人

iPhone 15系列新機問世倒數計時，代工廠富士康鄭州園區進入出貨旺季。（本報資料照片）

iPhone 15系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海 旗下富士康鄭州 園區正緊鑼密鼓招工，目前每日招募千人左右，預期7月到9月將進入產能爬升期，即第3季將進入出貨旺季，屆時有機會達到日招萬人左右水準。

業界預期，今年iPhone 15系列新機首批備貨預估為8500萬支，維持在去年高檔水準，主要代工廠鴻海、和碩均可望受惠。

綜合媒體報導，5月以來，鴻海旗下富士康多個園區持續擴大招工，其中鄭州園區更是三度提高招工獎金。知情人士表示，目前富士康鄭州園區招募的新員工人數日均近千人。 除了富士康，立訊、和碩等多家供應商也紛紛招工。

為了衝刺新機量產，富士康鄭州園區針對離職首次返崗者，入職底薪為人民幣2200元（約306.9美元），再給予旺季激勵獎金人民幣7500元。 對於周期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達人民幣8000元（約1116美元）。

富士康深圳園區也開啟招工模式，同樣祭出高額獎金激勵。根據「富士康招募中心」發布的深圳富士康觀瀾／龍華正式工招募通知，深圳園區給出的入職獎金為人民幣6980元，旺季激勵獎金為人民幣6500元，新人入職獎為人民幣480元。

富士康鄭州園區招工熱線的工作人員表示，現在每天招聘人數在千人左右，與高峰期日招萬人相比還有差距。每年7月至9月是用工旺季，目前的招聘進展還處於爬坡階段。

同時，為保證人力供應，富士康鄭州園區在端午節 假期仍密集安排應聘人員的面試、報到等。

供應鏈人士表示，每一代蘋果新機量產前，代工廠最忙碌的工序是產線的升級改造，一般而言，新品量產前富士康會用四個月時間對生產線進行改線和改造，8月底前完成80%以上的產線升級改造，剩餘兩成左右的產能，主要是為後期產品可能出現的供不應求情形進行準備。