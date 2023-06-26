我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

中國端午節旅遊收入 增44.5%優預期

記者黃雅慧／綜合報導

中國文旅部數據中心測算2023年端午節假期成果顯示，國內旅遊出遊1.06億人次，年增32.3%，旅遊收入人民幣373.1億元（約52億美元），年增44.5%，雖然數據略優於預期，但平均每人次消費僅人民幣351.9元（約49美元），較2019年下降14.1%，意味民眾消費仍謹慎。

界面新聞統計，在今年上半年節假日旅遊中，從出遊人數看，端午假期平均單日出遊0.35億人次，次於「五一」假期和春節假期；從營收看，端午平均單日收入人民幣124.3億元（約17.3億美元），高於清明和元旦假期，但低於春節和「五一」假期。

在航空方面，澎湃新聞從民航局取得數據顯示，三天端午假期中，民航累計發送旅客533.8萬人次，日均發送177.9萬人次，較2022年端午節假期增長286.7%，較2019年端午節假期增長2.9%。另據第三方出行數據App「飛常準」數據統計，端午節期間中國國內航班年增159%，較2019年增長15%。

這次端午假期出遊形態呈現何種特色？同程旅行數據指出，80後、90後遊客關注親子遊內容，而00後則更關注電競、民俗遊等新興玩法；攜程旅遊指出，與五一「特種兵式」旅遊（指高效率，短時間打卡景點，花費少）不同，許多遊客追求「鬆弛感」，以「悅己」為主。

另據驢媽媽報告，熱門目的地前十名分別為上海、北京、廣州、武漢、南京、成都、無錫、珠海、三亞、威海；在出境遊方面，各大旅遊平台統計指向東南亞遊依然是熱門之選，包括泰國、新加坡、馬來西亞等。

「預計接下來的暑期旅遊市場將迎來新一輪旅遊小高峰，旅遊業也將進入結構性復甦新階段。」馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒通過第一財經表示。

端午節 新加坡 東南亞

上一則

馬斯克、查克柏格鐵籠決鬥 恐成真

下一則

蘋果新機帶動 台積Q3轉強

延伸閱讀

端午中國票房衝高 「消失的她」奪冠 「別叫我『賭神』」陪跑

端午中國票房衝高 「消失的她」奪冠 「別叫我『賭神』」陪跑
美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子

美國華人博物館慶端午 教民眾包粽子
養生／健康吃粽 把握3原則 身體少負擔

養生／健康吃粽 把握3原則 身體少負擔
最熱端午 北京出現觀測史上首次連3天氣溫飆破攝氏40度

最熱端午 北京出現觀測史上首次連3天氣溫飆破攝氏40度

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
史坦普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。（路透）

美股漲不停 空頭慘遭修理 帳面大賠1200億美元

2023-06-20 07:19
美國鞋類製造商Keen不隨業界漲價反映成本，反而調降價格。(取自Keen官網)

萬物齊漲 這家美國鞋商逆向降價5% 減輕消費者負擔

2023-06-18 15:35

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼