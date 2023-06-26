小米汽車拚上路 再添變數

小米汽車預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。(取材自微博)

小米汽車 預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。此前，業內盛傳小米汽車將承接北京 寶沃汽車的生產資質（生產資格），但北京寶沃近期卻自行申請登出汽車生產資質，讓小米能否順利取得造車資格受到懷疑。

據第一財經報導，中國工信部近日發布《道路機動車輛生產企業及產品（第371批）第四部分》，其中「撤銷企業及產品」顯示，北京寶沃自行申請登出汽車生產資質，多款產品自公告發布之日起停止生產，2023年12月31日起停止銷售。

分析人士指出，除了降價促銷，中國新能源汽車企業今年還存在一條隱形戰線，也就是爭取「生產資質」，尤其對於產品即將上市銷售的車企比如集度汽車、小米汽車，均尚未獲得生產資質。對此，小米汽車僅回應稱，「會在適當的時候發布」。

過去中國造車新勢力品牌實現產品落地只有三種方式，一是代工生產，早期的蔚來和小鵬分別由江淮和海馬負責代工生產；二是收購資質，理想透過收購力帆乘用車來獲得生產資質、零跑收購新福達獲得生產製造，而小鵬後期也透過收購富迪獲得了自主生產的權利；三則是獨立申請資質，哪吒汽車便是其中代表。

一家車企對外發展部門的負責人告訴第一財經，收購和審批是獲得汽車生產資質的兩條路徑，由於中國國內多省汽車產能無序擴張並且產生很多的爛尾專案，主管部門嚴控產能，方向上不新增生產資質。從結果來看，2018年之後，沒有新的新能源汽車生產資質獲批通過。

那麼小米是不是能夠效仿蔚來汽車，採取代工模式生產和銷售汽車？上述人士表示也行不通，因為根據相關的產業政策，代工企業和委託方都應該具備生產資質。

上述人士指出，當前來看比較可行的辦法是「借雞生蛋」，類似於華為和問界的關係，以產品定義、研發的合作方和銷售方的身分出現。還有一種方式代價則較大，比如跟某家車企成立一家由對方控股的合資公司，以對方既有的生產資質來進行生產和銷售。

不僅是小米，石頭科技創始人昌敬創辦的造車公司、號稱華為天才少年的李一男創辦的智慧汽車品牌「自遊家」，都曾因為沒有生產資質戛然而止。

分析人士指出，2023年在電池、自動駕駛等技術進步加速推進新能源汽車普及的同時，更多公司在等待生產資質，儼然一條隱形戰線。