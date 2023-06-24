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中國奢侈品消費力驚人 大摩：今年市場最大增長來源

記者林宸誼／綜合報導
大摩指中國將是2023年全球奢侈品市場最大的增長來源，圖為消費者在上海市中心LV名店選購名牌包。(路透)
大摩指中國將是2023年全球奢侈品市場最大的增長來源，圖為消費者在上海市中心LV名店選購名牌包。(路透)

投資銀行摩根史坦利認為，中國將是2023年全球奢侈品市場最大的增長來源，並且到2030年將貢獻全球奢侈品行業增長的60%。

紐約時報援引摩根史坦利股票分析師奧賓的話指出，預計中國將成為今年奢侈品行業的主要增長引擎，尤其是考慮到美國和南韓等其他主要市場銷售略有放緩。

貝恩諮詢公司高級合夥人達爾皮齊奧估計，到2030年，中國人購買的奢侈品將占到全球的40%左右。她認為，雖然非洲和東南亞國家可能是新興的奢侈品市場，但中國奢侈品市場的龐大規模使其獨一無二。

全球銷售額最大的奢侈品巨頭LVMH公布的第1季收入年增17%，這家法國公司的最大部門（時裝和皮革製品）第1季收入年增18%，這在很大程度上是受中國消費市場反彈的推動。愛馬仕則表示，第1季的亞洲銷售額（不包括日本）增長了23%，「這主要是受中國春季期間銷量很好驅動」。

彭博指出，中國的假日消費熱潮將為中國經濟復甦提供支持，如果消費繼續反彈，將會提振中國經濟今年的增長前景。彭博還援引經濟學家的觀點表示，當前的資料代表中國的服務業正在迅速反彈，成為中國經濟發展的主要驅動力。到目前為止，今年中國經濟復甦強於預期。

摩根史坦利 東南亞 紐約時報

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