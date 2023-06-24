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台積電熊本廠 產能預訂一空

編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
台積電日本熊本新廠尚未量產訂單已爆滿，合資夥伴索尼半導體解決方案公司社長兼執行長清水照士透露，索尼對半導體產能需求會超過台積電熊本廠所能提供。（路透）
台積電日本熊本新廠尚未量產訂單已爆滿，合資夥伴索尼半導體解決方案公司社長兼執行長清水照士透露，索尼對半導體產能需求會超過台積電熊本廠所能提供。（路透）

台積電日本熊本新廠尚未量產訂單已爆滿，合資夥伴索尼半導體解決方案公司社長兼執行長清水照士透露，索尼對半導體產能需求超過台積電熊本廠所能提供，該公司正與台積電溝通在日本蓋第二座晶圓廠相關事宜，但還沒決定是否參與投資。

台積電熊本新廠正在建設中，規畫採用12／16奈米和22／28奈米製程，主要鎖定車用等領域，並與客戶及日本官方合資，由台積電持有熊本廠多數股權。

台積電熊本新廠因日本政府大力支持，資本支出已從原訂約70億美元，拉升至86億美元，規畫月產能則從最初目標4.5萬片，進一步提升至5.5萬片，預定今年9月完工，2024年4月投產，並自同年12月起開始出貨。

台積電已獲得日本汽車品牌廠本田大單，相關消息已由本田方面主動證實，這也將是該公司首度向台積電採購車用半導體。業界預期，雙方合作將在熊本新廠進行生產，有助於提升此新廠在量產初期的產能利用率。

索尼：是否合資二廠未決定

彭博資訊報導，清水照士23日在一場圓桌會議中提到，只靠台積電在熊本設立的第一座晶圓廠，無法滿足索尼所有需求，「我認為我們不必爭搶台灣工廠的產能」。

他並透露，台積電已向索尼簡報，表示正考慮在日本蓋第二座晶圓廠的可能性，惟索尼還沒決定是否投資。日刊工業新聞曾指出，台積電若在日本蓋第二座晶圓廠，設廠成本估逾74億美元。

對於在日本蓋第二座晶圓廠，台積電董事長劉德音於6月主持股東會時曾表示，日本政府希望台積電繼續擴大日本投資，對於在日本設第二座廠，內部還在評估中，並將朝成熟特殊製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫，希望鄰近正在建設的熊本廠，政府補助也還在討論。

台積電 日本 索尼

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