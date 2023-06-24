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中投主權基金規模 冠全球 衝上1.35兆美元

記者葉文義／綜合報導
中國大陸主權財富基金中投公司的資產管理規模為1.35兆美元，成為世界上規模最大的主權財富基金。圖為中國人民銀行。(本報資料照片)
中國大陸主權財富基金中投公司的資產管理規模為1.35兆美元，成為世界上規模最大的主權財富基金。圖為中國人民銀行。(本報資料照片)

數據供應商Preqin（睿勤）發布《2023年主權財富基金報告》顯示，全球主權財富基金洗牌，中國大陸主權財富基金中投公司（CIC）的資產管理規模（AUM）為1.35兆美元，超過了挪威全球養老基金（挪威主權基金）的1.2兆美元，成為世界上規模最大的主權財富基金。

報告顯示，在過去十年中，全球主權財富基金的AUM增長一倍，並在2023年第1季末達到10.4兆美元。其中，亞洲的主權財富基金在AUM的增長方面處於領先地位，到2023年第1季末達到4.3兆美元。

此前，全球主權財富基金數據平台Global SWF亦發布一份報告指出，2022年全球金融市場持續動盪，曾經霸占全球主權財富基金規模榜首的挪威政府全球養老基金遭遇巨虧，但中投公司資產規模不降反升。

據挪威政府全球養老基金業績報告顯示，僅2022年上半年這一「巨無霸」主權財富基金的全球投資組合就損失14.4％。Global SWF數據顯示，截至2022年末，挪威政府全球養老基金規模為1.15兆美元，年減14％。

根據中投公司2021年年報，其海外投資表現優異，全年投報率為14.27％。與此同時，該基金過去十年的年化累計淨投報率達到8.73％，比目標高出296個基點。

Preqin分析，多年來中投公司一直在減少對上市股票的配置，以增加對另類投資的配置，並將重點放在新技術和新行業上。其目標是使中國的外匯儲備可以多樣化，並透過海外傳統和另類投資組合、離岸直接投資和針對主要國有金融機構的股權投資產生回報。

中投公司副總經理兼副首席投資官祁斌日前在陸家嘴金融論壇上表示，2016年、2017年，中投公司創新對外投資方式，主動與華爾街金融機構探討，提出中美產業合作基金的設想，經過幾個月與高盛的磋商談判，最終共同組建了中美產業合作基金，投資以先進製造業為代表的美國產業，並引進中國。截止到去年第4季，中美基金過去五年的年化收益率為24％。

祁斌並指，按照中美基金的模式，中投公司又攜手各國頂尖金融機構，先後落地中法、中英、中日、中義、中德等多檔雙邊基金，成功投資24個歐美日細分行業的優秀中小企業。目前，中投公司正在重點推動促進中國與東協、中東、「一帶一路」沿線國家的合作。

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