寧德時代留人才 擬拿0.3%淨資產供員工無息借款

寧德時代計畫拿出淨資產0.3%供員工無息借款。圖為寧德時代在今年4月上海車展上的展位。（路透）

許多企業為吸引及留住優秀人才都會祭出優渥福利 ，中國科技公司寧德時代也不例外。寧德時代21日公告，為更好地吸引與保留公司所需優秀人才、幫助員工能安家樂業，擬為員工提供無息借款，而借款總額度限額將為該公司近期經審計的淨資產0.3%，引發眾人關注。

綜合澎湃新聞及每日經濟新聞報導，寧德時代21日召開的第3屆董事會第19次會議表示，董事會同意，為能有效吸引與保留所需優秀人才，以及幫助員工成家樂業，計畫為員工提供「無息借款」。

寧德時代指出，「公司可向員工提供的借款總額度限額為公司最近一期經審計淨資產的0.3%」，借款期限最長不超過（含）十年。然若因公司所有者權益發生變動，導致借款餘額被動超出前款規定上限的，將暫停像員工借款。

此外，寧德為保障借款流程申請與審批程序的合規性，特別制定「員工借款管理辦法」，自寧德董事會審議通過當日起正式生效、實施。「辦法」細則中寫明借款對象應符合幾項條件：一是與公司、子公司或分公司簽訂勞動合同且通過試用期的正式員工；二是申請借款前績效為合格者；三是借款期限內員工須在公司或子公司或分公司就職；四是無不良個人徵信記錄、未被人民法院列為失信被執行者。

不過，寧德提醒員工，若在借款還清前離職，員工應當在離職前一次性償還全部待還借款，且公司有權要求其薪資及報銷等應優先用於償還借款，而不足的額度將由員工本人自行支付。而待借款還清後，員工即可辦理離職。

據了解，寧德時代公布的第1季季報顯示，該公司今年第一季總資產為人民幣6402億元(約891.7億美元)，淨資產為人民幣2087.2億元。若按淨資產的0.3%來計算，未來寧德時代將拿出人民幣6.26億元給員工作為借款使用。