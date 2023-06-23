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中國車企蔚來、比亞迪 拓展中東新能源車市場

記者黃雅慧／綜合報導
蔚來20日公布獲得中東主權基金11億美元戰略投資。（路透）
蔚來20日公布獲得中東主權基金11億美元戰略投資。（路透）

阿拉伯聯合大公國近年致力投資新能源，該地成為中國電動車企搶占與尋求合作的重點地區。中國造車新勢力蔚來20日深夜宣布獲得阿布達比投資機構CYVN Holdings總計約11億美元的戰略投資；中國車企比亞迪21日也在阿拉伯聯合大公國推出「元PLUS」車型（海外稱BYD ATTO 3），拓展中東市場。

據了解，CYVN屬於中東主權財富基金，主要由阿布達比財政部出資，資金來源於該國石油收益。並在智慧化與移動出行領域方面進行戰略投資與布局。該基金董事長Jassem Al Zaabi為阿布達比財政部部長，並擔任央行副主席、主權基金ADQ副主席。

綜合媒體報導，中東主權基金的投資將通過定向增發新股和老股轉讓的方式完成。協議指出CYVN Holdings將以7.385億美元認購蔚來發行新股，同時將從騰訊手中接盤老股，而騰訊從這一交易中套現金額獲達到3.5億美元。該交易完成後，CYVN將擁有7%的蔚來股份總數，該比率超越騰訊等主要鼓動，且成為蔚來第二大股東，同時有權提名董事。

目前蔚來海外業務主要集中在北歐地區。自2021年宣布挪威作為出海首站；2022年開始，蔚來為德國、荷蘭、丹麥及瑞典提供產品及服務。而通過與CYVN合作，蔚來有望拓展在中東地區的業務。

另一方面，比亞迪這次在阿拉伯聯合大公國推出的元PLUS據稱是依當地氣候打造的本土化產品。比亞迪中東非洲汽車銷售事業部總經理黃志學表示，因為阿拉伯聯合大公國當地氣候獨特，因此針對產品進行一系列高溫測試，以確保比亞迪元PLUS即使在該地區炎熱的氣候之下也能發揮最佳性能。

此前，阿布達比經濟發展局副局長拉希德·阿卜杜勒卡里姆·布洛希（Rashed Abudulkarim Al Blooshi）對經濟觀察報表示：「阿布達比想通過經濟多樣化尤其工業的發展等，擺脫對石油的依賴。」因此正在尋求一切合作機會。

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