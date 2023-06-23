中國債券註冊制改革 提高融資比 有助健全市場

中國證監會啟動債券註冊制，強化發行人和中介機搆責任，防範高槓桿過度融資。（路透）

繼今年2月全面實行股票發行註冊制改革後，中國證監會本月21日發布「關於深化債券 註冊制改革的指導意見」以及「關於註冊制下提高仲介機構債券業務執業品質的指導意見」，意味著債券註冊制改革亦全面落地。

債券註冊制是指只要符合主管機關規定的債券發行條件，並依據法定程序註冊，主管機關就必須認可該債券的發行。

此前，中共20大報告提出，要健全資本市場功能，提高直接融資 比重，這一表述明確了中國資本市場發展方向。其中，註冊制改革全面深化、健全多層次資本市場體系，成為資本市場提升直接融資比重、服務實體經濟高品質發展的重要舉措。

分析人士指出，深化債券註冊制改革，將助力提高直接融資比重，推動債券市場更好服務實體經濟發展。

新華社報導，發布上述兩個指導意見，旨在明確債券註冊制改革的方向原則、基本內涵，統一公司（企業）債券發行審核工作在制度規則層面邁出重要一步，有利於更好發揮債券市場功能，更好服務實體經濟高品質發展和支援國家重大戰略、重大專案建設。

其中，「關於深化債券註冊制改革的指導意見」按照統一公司債券和企業債券、促進協同發展的思路，對深化債券註冊制改革作出系統性制度安排，提出「優化債券審核註冊機制」、「壓實發行人和仲介機構責任」、「強化債券存續期管理」及「依法打擊債券違法違規行為」等四個方面12條措施。

同時，「關於註冊制下提高仲介機構債券業務執業品質的指導意見」遵循債券市場發展規律，加強監管，提出「強化承銷受託業務執業規範」、「提升證券服務機構執業品質」、「強化質控、廉潔要求和投資 者保護」、「依法加強監管」及「完善立體追責體系」等5個方面共14條措施。