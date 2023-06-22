加入AI競爭行列 螞蟻傳開發貞儀

螞蟻集團證實，在研發ChatGPT式大語言模型技術「貞儀」。（路透）

為追隨許多中國科技公司的腳步，阿里巴巴創辦人馬雲創立的螞蟻集團 傳出，正在自研一個名為「貞儀」（Zhen Yi）的ChatGPT式大語言模型技術。據科創板日報報導，螞蟻對此回應稱，「情況屬實」，但未透露詳細資訊。

彭博21日指出，螞蟻集團該項目正在由一個專門的部門創建，並將部署內部研究。隨著谷歌和微軟等美國企業探索生成式人工智能，螞蟻也加入了百度和商湯等科技公司的競爭行列，AI 似乎已成為中美科技競爭的下一目標。

此外，澎湃新聞指出，螞蟻集團CTO倪行軍表示，螞蟻對這類新技術充滿敬畏之心，後續如何對外服務還需要錘煉，尤其關注數據安全和個人隱私，會採取前瞻探索審慎應用的原則。

倪行軍認為，中國網際網路企業在人工智慧 上有不少積累，「技術和場景上都是」，兩者互相形成一個正循環。而「生成式人工智慧（AI）具有突破性意義，能否與應用場景結合創造用戶價值是一大挑戰，這也是螞蟻的關注重點。」他還提到，AI的技術突破和倫理建設應該是同步的，在技術應用實施中螞蟻也特別關注技術倫理的建設。

此前，19日由清華大學計算機系教授朱軍帶領的新公司完成了人民幣近億級天使輪融資，為螞蟻集團領投。值得注意的是，該公司市場估值達1億美元，是螞蟻自ChatGPT出現後首次出手投資大模型公司。

OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever日前曾表示，「人工智慧的長期目標是構建多模態神經網絡，即AI能夠學習不同模態之間的概念，從而更好地理解世界。」