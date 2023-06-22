台航空雙雄布局搶市 大買客機

華航董事長謝世謙（右）與波音公司商用機執行長，簽訂八架787客機選購權轉為確認訂單。（圖：華航提供）

航空客運需求持續增加，新機搶訂潮方興未艾，華航、長榮 航也全面強化新機布局，搶攻客運需求商機。華航21日宣布，在巴黎國際航空展與波音簽訂八架選擇權新機轉正式訂單，長程機隊規模由16架增加為24架。

另外，華航也加碼約新台幣80億元（約2.58億美元），將上述24架新機訂單中的六架，改為載客規格更大787-10機型，全面提升華航全球客運市場競爭力。此次24架新機因有六架改單放大機型，所以採購金額增至約46億美元。

華航董事長謝世謙應邀出席2023年巴黎國際航空展，與波音公司簽訂八架787客機選購權轉為確認訂單，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，規劃派飛區域、紐澳及長程航線 。

特別的是，長榮航空今年3月董事會也通過，將以自購方式再引進五架波音787-9新客機，預計自2025年開始交付，2027年底前全數引進，屆時長榮航空波音787機隊將達26架，包括13架波音787-9及13架波音787-10。

航空業界表示，全球航空客運市場疫後復甦後，過去過度壓抑的新機交機需求出籠，全球各大航空公搶新機強化競爭力；然而，兩大飛機製造公司目前受到疫後人力回流速度影響，交機也開始大排長龍，推估如果現在才決定進場訂新機，恐怕交機期都要排到2027年後。

華航出席巴黎航空展與波音簽訂八架787客機確認訂單，華航長程線新機訂單攀升到24架，其中六架也在這次調整機型為787-10，推估每架增加的牌價金額為4400萬美元。

專家認為，用優於市場價格取得新機外，現在處於一機難求，華航用原額度放大機型，是非常聰明的方法，2025年進入長程機隊交機密集期。

航空專家指出，此次華航改訂的放大六架機型，華航僅較原來24架的總採購金額46.08億美元增加2.64億美元，還不影響飛機交程，在全球航空公司都在搶新機的情況下，直接增加座位供應數，推估每架新機最少增加40個座位，六架總增加的座位數約達240個，等於華航又增加一架新機，但只花2.64億美元就買到一架大型新機，在現在新機難搶的情況下，相對有利。