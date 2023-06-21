美銀估人民幣跌至7.4 金融危機以來最弱水平

國際投行美銀美林預估，人民幣對美元到今年9月底將跌至7.4，將是自金融危機以來最弱水平。（新華社）

人民幣對美元匯率 延續跌勢，今（21）日離岸價（CNH）一度跌破7.2關口，創近7個月新低。在岸價下午盤以7.1938作收，較上一交易日跌194點或0.27％，亦創近7個月新低。國際投行美銀美林預估，人民幣對美元到今年9月底將跌至7.4，將是自金融危機以來最弱水平。

人民幣對美元中間價連續兩天走弱，在20日調降395點後，21日再降199點，報7.1795，亦創近7個月新低。

市場分析指出，中國人民銀行（中國央行）20日調降貸款市場報價利率（LPR）將使中美利差倒掛進一步加深，令人民幣匯率承壓。此外，美國聯準會 7月升息 機率攀高亦支撐美元，21日亞洲盤時段美元指數略有上漲。

分析人士指出，市場對中美貨幣政策分化走勢預期升溫，投資者情緒波動加大，導致人民幣匯率短線貶值壓力攀高。此外，有外匯交易員表示，端午小長假臨近，外匯市場流動性偏低，購匯需求仍對人民幣匯價構成壓制。

此外，根據多家港媒報導，美銀分析師表示，由於中國經濟數據遜色，以及人民銀行正進行小幅度的政策寬鬆，預料人民幣將繼續走弱。

美銀分析師在報告中指出，鑑於遠期點「深陷負值區域」，以及聯準會升息周期上修，作為新興市場套利交易的融資貨幣，做空人民幣變得愈來愈有吸引力。

該行預計，人民幣對美元到今年9月底將跌至7.4，是自2007年12月以來的首次，然後在年底前回穩至7.2，之前預計年底時會在6.75。值得留意是，若人民幣滙價跌至7.4，將是自金融危機以來最弱水平。