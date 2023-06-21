中國LPR降息 房市添利多 開啟新一輪經濟提振序幕

LPR「降息」後，房貸、車貸、消費貸等利率都將下降，將對房市等帶來利多。（中新社）

時隔十個月，中國央行再度降息 。新一期貸款 市場報價利率 （LPR）出爐，一年期以及五年期LPR均調降十個基點，分別降至3.65％、4.2％。分析人士認為，LPR「降息」後，企業融資、居民存量房貸和新增房貸、車貸、消費貸等利率都將下降，將對房市及經濟修復等帶來一定多重利多。

業內人士指出，這屬於今年上半年首次降息，意味著新一輪經濟提振的序幕正式開啟。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，最新公布的5月經濟數據顯示當前中國經濟下行壓力加大，實體經濟融資成本調降仍有必要，降息有助於穩就業、擴投資、促消費和增強債務的可持續性，進一步改變企業和居民部門的投融資偏好。

不過，本次LPR「對稱降息」，讓此前五年期有望下調更多的期待落空，顯示中國監管層對房地產的強刺激仍偏謹慎。南京證券固定收益分析師楊浩就表示，五年期LPR降幅低於預期，沒有定向刺激房地產的意思。

根據人民銀行日前發布的2023年第一季中國貨幣政策執行報告，今年3月新發放貸款加權平均利率為4.34％，年減0.31個百分點。其中，企業貸款加權平均利率為3.95％，年減0.41個百分點；個人住房貸款加權平均利率為4.14％，年減1.35個百分點。

據測算，按「（人民幣）100萬貸款本金、30年期、等額本息」條件計算本次降息對房貸的「減負效應」，首套房方面，目前中國全國房貸利率約為4％，據此計算，月繳付金額將減少人民幣57元，30年房貸將可少還人民幣2.05萬元（約2864美元）；二套房方面，目前中國全國房貸利率約為4.9％，據此計算，月繳付金額將減少人民幣60元，30年房貸將可少還人民幣2.16萬元（約3018美元）。

廣東省規畫院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，從去年來五年期LPR下降效應看，降息對帶動商品房銷售有一定作用。但居民對收入和就業預期偏謹慎，預防性儲蓄需求增加，每月節省人民幣幾十元，解決不了首付和可持續支付月繳金額壓力。

展望下半年，植信投資研究院資深研究員馬泓認為，房貸市場利率仍有下行的空間，考慮到大部分城市房貸利率已經降至歷史最低水準，後續各地可能還會推出其他房市政策。

溫彬認為，降息之後，貨幣、財政、產業政策等有望逐步加碼和協同發力，全力促進需求修復。比如，專項債發行和使用提速、政策性金融工具加力、減稅降費舉措落地、房地產接續政策公布、加快「保交樓」進度、結構性貨幣政策工具、支持大宗消費等政策加碼等。