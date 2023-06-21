台積開放對中代工 中芯面臨搶單挑戰

美國考慮允許晶片 製造商三星、SK海力士和台積電 ，繼續在中國的晶片製造業務，市場受台積電開放對中國代工消息激勵，中芯國際面臨台積電搶單，20日股價閃崩，在A股一度跌逾7%，尾盤收窄至5.07%，收報人民幣52.27元。

中芯國際在港股跌5.79%，收盤價港幣21.15元。

去年10月，美國政府升級對中國晶片業的打壓，荷蘭、南韓 、台灣等都不得再向中國出售美國規定的先進製程晶片以及晶片製造設備。

根據此政策，在中國建有生產工廠並以中國為重要晶片市場的南韓將受到嚴重衝擊。無法進口先進晶片設備將代表南韓在中國生產基地的技術升級受阻，國際競爭力將被大大削弱。

在三星和 SK 海力士強烈反對下，美國對南韓企業實行了為期一年的出口管制方面的豁免，一直到今年的10月。同時被豁免的還有台灣的台積電。

第一財經日報報導，中芯國際日前在投資者關係平台上表示，積體電路行業存在一定的周期性，市場需求受經濟環境、供求關係等影響而波動。

中芯國際第一季財報顯示，營收人民幣102.09億元，年減13.9%；淨利潤人民幣15.91億元，年減44%。

該公司表示，第一季積體電路產業整體尚處於底部，市場需求疲弱，產能利用率下降，加上擴產帶來的折舊成本上升的影響，第一季的淨利潤有所下降，這是淨資產收益率下降的主要原因。