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「連九黑」台外銷訂單跌幅收斂

記者鍾泓良／台北報導

5月外銷訂單金額為456.8億美元，年減17.6%，陷入「連九黑」。台經濟部統計處20日估計，今年6月、第二季及上半年皆衰退約兩成，上半年翻正機會渺茫；台廠下半年有機會搭上AI熱，部分產品庫存去化「曙光乍現」，訂單可望逐季升溫。

統計處20日預估，6月外銷訂單金額為465億美元至468億美元，年減21.0%至年減17.6%，恐連續十個月負成長。

隨著6月外銷訂單預估值出爐，今年第2季外銷預估訂單金額為1347億美元至1367億美元，年減19.0%至年減17.7%；今年上半年外銷訂單金額為2709億美元至2729億美元，年減約二成。

統計處上月預估，5月訂單金額至少衰退23.3%，雖未逃過「連九黑」，不過跌幅17.6%，收斂至二成以下。

經濟部統計處長黃于玲說明，電視面板及高效能運算晶片加持下，5月表現優於預期，拉抬電子產品及光學器材訂單金額，減緩衰退力道。

綜觀台灣外銷訂單前五月累計金額較去年同期少了560億美元，今年全年若要守住正成長，意味未來七個月、每月平均需多賺80億美元。

黃于玲坦言，上半年負成長幾成定局，但台灣外銷訂單往往仰賴下半年的電子消費新品決定全年狀況，如果下半年全球景氣好轉，出現大量訂單需求，以及搭上AI、高效運算等新興應用商機等商機，不排除下半年逐季增溫。

但她也示警，國際經濟局勢變化多端，現階段終端需求仍疲弱，若下半年又受到俄烏戰爭、美國升息後續效應及美中貿易戰等因素干擾，仍須相對審慎。

據外銷訂單受查廠商對6月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為51.3，顯示廠商認為6月外銷訂單表現將比5月好。其中，資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為55.2、50.6及53.2。

指數 AI 晶片

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