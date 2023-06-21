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算力概念股回升 中興股價3年新高

記者林宸誼／綜合報導

獲主力資金淨流入影響，A股算力概念股20日震盪回升，午後通信設備龍頭中興通訊放量向上漲停，收在人民幣43.65元，成交金額超人民幣100億元，股價創出近三年以來新高。

而在港股的中興通訊大漲8.6%，收盤價為港幣30.95元。

香港智通財經報導，招商證券指出，三大電信商近日陸續釋放網路建設資訊，將提振通信類股市場關注度，中興通訊作為中國國產通信設備商雙龍頭之一核心受益。

而該公司在電信商傳統網路市場不斷提升市占，實現規模利潤；同時卡位電信商雲網轉型市場，把握成長新機遇；並積極拓展政企及終端市場，助力產業數位轉型。中興通訊將在數位經濟發展浪潮下顯著受益。

光大證券則表示，中興通訊晶片自研長期主義開花結果，毛利率大幅改善；三大運營商23年算力資本開支高增，公司IT業務成第二增長曲線。

此外該公司伺服器業務進入快速增長軌道，是AI算力時代下的核心受益者；穩增長背景下電信商5G基站招標規模好於預期，帶動公司電信商業務營收穩定增長。

香港經濟通通訊社報導，歐盟委員會16日點名指華為及中興，對歐盟安全構成風險，呼籲更多成員國禁用。

中國外交部發言人汪文斌在16日例行記者會上回應表示，歐盟委員會說華為、中興等中國通信企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定。中方對此堅決反對。

歐盟 香港 證券

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