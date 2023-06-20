馬雲：淘天集團競爭局勢十分嚴峻 將從3方向突圍

阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)

阿里巴巴創辦人馬雲 日前召集淘寶、天貓集團各業務負責人，開了一場小型且非公開的溝通會。據多位阿里員工轉述，馬雲認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，並稱阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用，同時為淘天集團指出三個方向：「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。」

馬雲判斷，「當前的情況還會持續」（指中國經濟下行，消費信心不足），因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商 應該「回歸淘寶」。這或意味淘天集團未來可能會用更大力度扶持中小商家。多位員工判斷，淘寶的流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。馬雲會上也提到可以結合AI服務中小商家「做小生意」。

另據鳳凰網科技報導，有消息稱，張勇或將卸任阿里巴巴集團董事長兼首席執行官（CEO ），未來張勇將專注阿里雲的業務發展，而具體的繼任者目前尚不可知。

阿里巴巴之前為了更好的應對外部競爭，宣布進行相關業務的分拆，而在今年5月發布季報的同時，企業公布了六大業務集團董事會成員名單，阿里1+6+N拆分後的公司治理架構逐漸清晰。這也標誌著阿里新業務集團及其負責人將正式開始履職。阿里雲是阿里巴巴拆分最徹底的業務板塊，由張勇擔任阿里雲的董事長兼CEO。按照計畫，阿里雲目標在未來12個月完成分拆上市。至於誰來擔任阿里巴巴集團董事長兼CEO，目前還無法得知。

針對該消息的真實性，時代週報記者多次求證阿里巴巴官方渠道，截至發稿前未獲回應。多名阿里員工向時代週報記者表示，暫時未收到相關消息，也有阿里巴巴管理層人士向時代週報回應稱，上述消息「90%屬實」。

張勇在2007年加入阿里巴巴，起步是淘寶網的CFO。2014年阿里整體上市，開始探索更有效的治理方式。作為阿里為數不多的多元化管理人才，2015年5月，張勇出任阿里集團CEO。

2019年9月，張勇正式接替馬雲成為集團董事局主席。一位阿里前高管評價，「老逍沒大理論但是實幹」，另一位曾直接向張勇匯報的人士稱，他的忍耐力強，體力好，願意雙手雙腳沾泥，幹苦活累活。